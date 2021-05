Spravodajská informácia má od DÔKAZU ďaleko: Sakovej vykradli dom! Mikulec sa dozvedel niečo iné

Podľa vlastných slov vydal pokyn, aby sa inšpekcia ministerstva vnútra zaoberala podozreniami plynúcimi zo správy Slovenskej informačnej služby (SIS), s ktorou sa oboznámili poslanci Národnej rady (NR) SR. Podčiarkol, že polícii, vyšetrovateľom aj prokurátorom dôveruje. Exministerka vnútra a nezaradená poslankyňa Denisa Saková trvá na tom, že ide o závažné podozrenia a škandál v bezpečnostných zložkách.

VIDEO Premiér odmieta špekulácie: Rokovanie v SIS sa netýkalo Pčolinského ani iných živých prípadov

Spravodajská informácia nie je súhrn dôkazov

V správe sa podľa nej jasne hovorí, že k informáciám má SIS dôkazy získané zákonným spôsobom a dajú sa použiť ako dôkazy aj v prípadnom trestnom konaní. "Vážim si SIS ako inštitúciu, staviam na tom, že chceme spolupracovať do budúcna, ale my sa tu teraz nebavíme o dôkazoch," uviedol Mikulec s tým, že podozrenia preverujú orgány činné v trestnom konaní (OČTK) na základe dôkazov. "Ak SIS tvrdí, že takéto dôkazy má, má aj zo zákona povinnosť ich odstúpiť OČTK," dodal s tým, že sám ich nevidel.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

"Spravodajská informácia je súhrn nie dôkazov. Spravodajská informácia pochádza z rôznych zdrojov, je to súhrn prognóz, hodnotení, určitých skutočností," dodal s tým, že ju nechce dehonestovať a súhlasí so závažnosťou podozrení. Saková reagovala, že správu v pléne NRSR prečítal sám šéf parlamentu Boris Kollár aj s tým, že všetky dôkazy SIS zabezpečila zákonne a môžu sa použiť v trestnom konaní. "Hneď, keď sa ozvali poslanci z klubu OĽANO, že je to spravodajská hra, tak ďalší poslanec zo Sme rodina zopakoval, že ide o zákonne získané dôkazy," priblížila situáciu v parlamente.

Vykradli vám dom? Áno...

Exministerka tiež namieta, že predstavitelia štátu museli tieto informácie dostať skôr, ako na stretnutí v SIS a spochybňuje, či nejako konali. Saková a Mikulca viackrát spýtala, či dostal tú správu, ktorú čítal Boris Kollár v parlamente skôr ako na stretnutí. Mikulec jej odpovedal, že ju videl v ten deň, teda 17. mája. V tom minister vnútra vytiahol nezvyčajní príklad na ulostrovanie togo, ako môžu spravodajské informácie fungovať. "Vykradli vám dom?" spýtal sa Sakovej niekoľkokrát Mikulec.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Áno, mne vykradli dom," odpovedala. "Aj ja mám spravodajské informácie o tom, že vám vykradli dom, ale ste to nenahlásili ani na polícii," povedal Mikulec. To však exministerka poprela. "Je to ohlásené, mám z toho úradný zápis, viem presne, ako prebiehalo vyšetrovanie," vysvetlila Saková. "Vidíte, aj ja môžem mať spravodajské informácie, ktoré môžu hovoriť úplne niečo iné a v konečnom dôsledku je to naopak," uviedol Mikulec.

Saková na to povedala, že ona spravodajskú informáciu nevytvorila, neposlala ju a ani nepublikovala. "Ani ja," reagoval šéf vnútra. "Vytvorila ju SIS a tá patrí a podlieha priamo premiérovi. Je tam nominant vášho koaličného partnera, ktorý prvý je vo väzení a druhý bol v parlamente a odpovedal na otázky poslancov. Očakávala som, že keď tá správa pojednávala o kajúcnikoch a manipulácii, že tam budete s premiérom ako minister vnútra sedieť a buď obhajovať, alebo hovoriť pravdu, či také veci sa konali, alebo nekonali," oponovala Saková. "Stála hovorím, že nekonali," uviedol Mikulec.

Mikulec odmieta slová o škandále

Saková hovorila o podozreniach, že kajúcnici sú univerzálni svedkovia, ktorých výpovede jednotliví vyšetrovatelia cez operatívcov manipulujú, aby boli rovnaké. "Keď sú výpovede u vyšetrovateľa, obviní sa konkrétny človek," povedala s tým, že takýto škandál v bezpečnostných zložkách tu nebol posledných 30 rokov.

Mikulec odmieta slová o škandále. Neobáva sa, že veľké kauzy sú v súčasnosti manipulované a stojí za OČTK. Poukázal na to, že napríklad väzobné stíhania prešli aj prípravnými či odvolacími súdmi a nechce, aby sa spochybňovali aj rozhodnutia súdov. Priznal, že na stretnutí v SIS zazneli i konkrétne mená. Odmieta, že by sa stretnutie týkalo živých prípadov.