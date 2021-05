Tragédia v rodine Janky Bittó Cigánikovej: Jej exmanžel prehral boj so zákernou chorobou

Predsedníčka výboru Národnej rady pre zdravotníctvo aktuálne prežíva mimoriadne ťažké chvíle. Včera prišla o bývalého manžela a otca ich spoločných detí. Jozef Cigánik podľahol rakovine a posledných niekoľko dní bol v kóme.

"Pýtate sa ma mnohí, ako sa mám?" napísal ešte koncom apríla na svojom profile na sociálnej sieti s tým, že sa dostal do štádia, kedy už nerozoznával chute a necítil ani smäd či hlad. "Už päť mesiacov je tomu, čo som sa vôbec nezasmial. Vďaka rozširujúcemu sa nádoru, ktorý ma v blízkej dobe zabije a ktorý zo mňa spravil 69 kilovú nechodiacu trosku, som dostal obojstranný masívny zápal pľúc a každým nádychom lapám po vzduchu a ani nevládzem písať tieto slová a skončím možno v umelom spánku na ventilácii, z ktorého sa pravdepodobne už nepreberiem," pokračoval v srdcervúcom príspevku s tým, že priateľov na sociálnej sieti žiadal, aby mu nepísali podporné správy.

Zdroj: Facebook/Jozef Cigánik

"Prosím nepíšte mi, že to zvládnem a že som bojovník, lebo už to nedávam a rešpektujte to prosím. Telefón nechávam na starosti mojej milovanej Kike. Priatelia mám Vás rád, Vy viete ktorí to ste a vážte si každý jeden deň, pretože ak ste sa ráno zobudili a ste zdraví, je to to najkrajšie, čo sa Vám mohlo stať," pokračoval ďalej s tým, že odkázal aby sa mali radi, pomáhali si, pretože život je krátky. "Toto je možno moje posledné zbohom. Váš Cigo," uzavrel svoj naozaj posledný príspevok.

Starali sa oňho do poslednej chvíle

Poslankyňa v súvislosti s vážnym stavom exmanžela pre ereport uviedla, že posledné minúty chcel stráviť doma, kde sa oňho staral zdravotnícky personál, jeho súčasná manželka, ale aj ona sama. V súvislosti s úmrtím sme oslovili aj poslankyňu a správu budeme aktualizovať.