Na Slovensku potvrdili vtáčiu chrípku: Veterinárna a potravinová správa nariadila opatrenia

MALINOVO – V obci Malinovo v Seneckom okrese potvrdili v súkromnom chove hydiny výskyt vtáčej chrípky. Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Senec preto nariadila opatrenia pre obce Malinovo, Zálesie, Most pri Bratislave, miestnych chovateľov hydiny či vtákov i pre poľovnícke združenia. Opatrenie zverejnili dotknuté samosprávy na úradných tabuliach i svojich webových stránkach.

Majiteľka hydiny v Malinove oznámila zvýšený úhyn nosníc kury domácej vo svojom nekomerčnom chove. Inšpektori preto vykonali klinické vyšetrenie chovu. "Nosnice vykazovali apatiu, zníženú aktivitu, znížený príjem krmiva, celkovú slabosť a hnačku," píše sa v dokumente. Veterinári odobrali vzorky uhynutej hydiny a poslali do laboratória, kde sa vyšetrením potvrdila pozitivita na vírus vtáčej chrípky H5N1.

RVPS preto vymedzila ochranné pásmo pre obce Malinovo, Zálesie a Most pri Bratislave a pásmo dohľadu pre obce v ich okolí. Samosprávy v ochrannom pásme majú podľa opatrenia do konca apríla vykonať súpis všetkých chovov hydiny a vtákov vo svojich obciach. Chovatelia musia zabezpečiť umiestnenie svojej hydiny či chovaných vtákov tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom. Zabezpečiť musia zvýšenú biologickú bezpečnosť vo svojich chovoch, a to napríklad dezinfekciou pri vstupoch a východoch z priestorov. Voda na napájanie chovaného vtáctva či hydiny nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd, ku ktorým má prístup aj voľne žijúce vtáctvo.

Ak chovatelia zistia vo svojom chove akékoľvek príznaky vtáčej chrípky, ako pokles príjmu krmiva a vody, pokles produkcie vajec, zvýšenú úmrtnosť, výtoky z očí či zobáka, hnačka či ospalosť, musia to RVPS bezodkladne oznámiť. "Minimalizovať treba aj počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí. Viesť si treba záznamy návštev chovu a dodržiavať opatrenia biologickej bezpečnosti," vyzvala správa.

RVPS zakazuje v dotknutých obciach akékoľvek presuny živej či zabitej hydiny, vajec i iného vtáctva. Taktiež vynášanie, rozhadzovanie či inú manipuláciu s použitou podstielkou, hnojom či kalom z tunajších chovov. Zakazuje sa aj konanie trhov, výstav či iné zhromažďovanie hydiny a vtákov v týchto obciach. Miestni poľovníci by mali zvýšiť dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, najmä vodných. Opatrenia platia až do odvolania.