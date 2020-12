KORONAVÍRUS V nemocnici v Banskej Bystrici zaočkovali proti COVID-19 už viac ako 90 ľudí

„Verím, že v utorok budeme mať zaočkovaných dokopy približne už 160 ľudí. V nedeľu ich bolo asi 20, v pondelok 70 a v utorok plánujeme ďalších 70,“ prezradila Flašková. Bezprostredne po očkovaní v banskobystrickej nemocnici zatiaľ neevidujú žiadne nežiaduce reakcie na vakcínu, niektorí zamestnanci po očkovaní pociťujú bolestivé miesto vpichu. „Nikto nemal zvýšenú teplotu, nepociťoval únavu ani nič podobné,“ povedala Flašková.

V nedeľu dorazilo do Banskej Bystrice prvých 40 ampúl, každá s piatimi dávkami vakcíny proti ochoreniu COVID-19. „Postupne budeme zvyšovať kapacitu, v priebehu budúceho týždňa by sme sa chceli dostať na 200 zaočkovaných denne. Doobjednaná je ďalšia dávka očkovacej látky,“ potvrdila Flašková. Vakcinácia bude v nemocnici pokračovať aj cez víkend, keď by mali byť očkovaní zamestnanci detskej fakultnej nemocnice a regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Podľa hovorkyne FNsP F. D. Roosevelta Ruženy Maťašeje sa situácia s pandémiou nového koronavírusu v nemocnici postupne zhoršuje. S ochorením COVID-19 je hospitalizovaných 78 pacientov, deväť z nich si vyžaduje pripojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Z personálnych radov nemocnica aktuálne eviduje 72 pozitívnych zamestnancov, ďalších 33 je pre podozrenie z ochorenia COVID-19 v domácej karanténe.

Zdravotníkov v Trenčíne by mali očkovať začiatkom januára

Zdravotníkov z Fakultnej nemocnice (FN) v Trenčíne by mali začať očkovať proti ochoreniu COVID-19 začiatkom januára budúceho roka. Zdravotnícke zariadenie odhaduje, že vakcínu dostane približne 500 zamestnancov. Informovala o tom hovorkyňa FN v Trenčíne Martina Holecová.

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa na Slovensku začalo v sobotu (26. 12.) večer v nitrianskej fakultnej nemocnici. Prvého zaočkovali infektológa Vladimíra Krčméryho. Na Slovensko zatiaľ dorazilo približne 10.000 vakcín, celkovo ich je nakontrahovaných 18 miliónov.

Ako prví by sa mali očkovať zdravotníci, zamestnanci domovov sociálnych služieb či pracovníci kritickej infraštruktúry. Širokej verejnosti bude k dispozícii zrejme okolo Veľkej noci na budúci rok.