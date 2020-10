KORONAVÍRUS Biskupi znovu apelujú na vládu, aby sa bohoslužby mohli čo najskôr obnoviť

BRATISLAVA - Biskupi Slovenska žiadajú predstaviteľov vlády SR, aby sa čo najskôr obnovila možnosť verejného slávenia bohoslužieb. Uvádza sa to v liste predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislava Zvolenského premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO) a všetkým ministrom. Arcibiskup Zvolenský list napísal a poslal z poverenia plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa konalo prostredníctvom internetu 26. a 27. októbra. Informovala o tom KBS.

Katolícka cirkev podporuje úsilie vlády o zastavenie šírenia nového koronavírusu, zdôraznil v liste arcibiskup. Veriacim opakovane pripomína nevyhnutnosť dodržiavania opatrení a vyzýva ich na modlitbu a pôst za skončenie sa pandémie. „Tak ako v prvej vlne, aj teraz sme udelili všeobecný dišpenz od účasti a vydali pokyn zastaviť verejné slávenia bohoslužieb, keď to vyplynulo z opatrení vlády,“ konštatuje Zvolenský a dodáva, že aj „napriek kritickým hlasom“ biskupi verejne „podporili a odporučili účasť na plošnom testovaní ochorenia COVID-19“.

Biskupi tiež požiadali Apoštolskú penitenciáriu o úpravu podmienok odpustkov spojených so Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých. „Robíme a budeme robiť, čo je v našich silách, aby sme pomohli úsiliu zastaviť šírenie vírusu. Veľmi však prosíme a žiadame, aby sa nezabudlo ani na duchovné potreby spoločnosti,“ pripomínajú biskupi.

Odvolávajú sa pritom na hlasy množstva veriacich, ktorí ich o to denne prosia. „Núdzovo, na krátky čas, je možné využiť internet alebo médiá: nie je to však prostriedok, ktorý by sa pre náboženský život dal stanoviť ako štandard,“ tvrdia biskupi. Veriaci si podľa nich žiadajú a potrebujú bohoslužby. „Sme ochotní prijímať prísne opatrenia a obmedzenia. Veľmi však prosíme a žiadame o pochopenie, že cirkev nemôže dlhodobo fungovať len prostredníctvom obrazoviek a reproduktorov. Preto naliehame, aby ste pri prvej reálnej príležitosti, čím skôr, vrátili slovenským veriacim možnosť účasti na bohoslužbách, hoci s primeranými obmedzeniami, a zrušili tak plošný zákaz, ktorý na ľudí nesmierne ťažko dolieha,“ uzatvára v liste premiérovi a členom vlády SR predseda KBS.