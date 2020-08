Nitru zamoril smradľavý hmyz: Toto sme ešte nezažili! Postreky budú stáť tisíce eur

Mnohých obyvateľov Nitry trápi v posledných dňoch nepríjemný hmyz. Premnožené bzdochy a mušky sa vyskytujú najmä na brezách v prakticky v každej mestskej časti Nitry. "Preto sme boli nútení začať s chemickým postrekom v jednotlivých mestských častiach," uviedlo mesto na sociálnej sieti.

Mesto je zamorené, toto ešte nezažili

"Prosíme obyvateľov, aby nahlasovali lokality a počet briez, ktoré sa v danej lokalite nachádzajú, na Stredisko mestských služieb e-mailom alebo telefonicky," vyzvali obyvateľov. Podľa Ľudmily Šterdasovej, ktorá danú problematiku komunikuje, je v podstate zamorené celé mesto. "Bzdochy sú len na brezách, pevne verím, že to neprejde na iný druh stromu. Neškodia im a nie sú nebezpečné ani pre ľudí, ale sú nepríjemné a smrdia," uviedla pre SME.

Zdroj: Facebook/Mesto Nitra

S postrekmi začalo mesto koncom minulého týždňa. Denne im píšu desiatky nespokojných obyvateľov, preto sa postreky rozširujú do mestských časti, z ktorých píšu. V Nitre ešte takúto situáciu nezažili. "Predtým boli bzdochy len na niektorých stromoch, nikdy sme nemuseli robiť chemický postrek. Teraz ho robíme celoplošne, v celom meste. Bzdochy sú neskutočne premnožené, toto sme ešte nezažili," uviedla Šterdasová.

Postrek je finančne náročný

O postreky sa stará firma Agronova Servis, ktorej mesto podľa objednávky zaplatí takmer 5 970 eur. Postriekať musia 434 kusov brezy previsnutej. "Nedokážeme to finančne utiahnuť," skonštatovala. V prípade, že sú napadnúté aj stromy na súkromných pozemkoch, musia si vlastníci riešiť postreky na vlastné náklady.

Počet sa zrejme zvýši, keďže ľudia nahlasujú stále nové lokality. Niektoré lokality bude potrebné postriekať viackrát. "Keď sme objednávali postrek, boli na Čermáni hlásené len dve lokality, teraz je to už celý Čermáň," povedala Šterdasová. Niektorí chcú, aby im radnica vystriekala aj fasády domov. To však nie je kvôli zloženiu postreku možné. "A nedovoľuje to ani zákon."

Postreky robí firma od štvrtej ráno maximálne do desiatej dopoludnia. Extrémne premnoženie bzdôch zrejme súvisí s miernou zimou. Mráz škodcov nezničil. Firma postriekala napadnuté brezy na Klokočine, na Chrenovej a spomínanom Čermáni. Problémy hlási aj Staré mesto. Inváziu hlásia mnohí obyvatelia, podľa slov niektorých z nich sa s takýmto niečím ešte nestretli.