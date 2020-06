AKTUÁLNE Policajný prezident Lučanský odchádza z funkcie! VIDEO Zmiešané reakcie politikov

Minister vnútra Roman Mikulec k odchodu policajného prezidenta Milana Lučanského

Milan Lučanský k svojmu odchodu z polície

Po tridsiatich rokoch končí! Prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský, ktorý po vražde novinára Jána Kuciaka nahradil Tibora Gašpara, požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru. O svojom rozhodnutí informoval na sociálnej sieti.

NEZMIERIM SA S POLITIZÁCIOU POLÍCIE, A PRETO AKO PREZIDENT KONČÍM Nechcem niesť zodpovednosť za to, že vedenie... Uverejnil používateľ Milan Lučanský Utorok 30. júna 2020

"Nechcem niesť zodpovednosť za to, že vedenie ministerstva vnútra politizuje políciu. Je to veľký krok späť. Zvážil som všetky možnosti, ktoré mi zákon ponúka. Premyslel som si svoj krok zo všetkých strán. Musím povedať, že napriek silnej podpore môjho okolia, kolegov, rodiny, priateľov, nechcem ďalej spolupracovať so súčasným vedením Ministerstva vnútra SR. Nemám ich dôveru a oni zase nemajú tu moju. Spolupráca musí byť založená na vzájomnom rešpekte. Uznávam, že vnímam Romana Mikulca ako korektného človeka, ale neuznávam ho ako ministra vnútra. Naše pohľady na ďalší chod polície sú rozdielne, naše názory na viacero tém sú odlišné," napísal s tým, že nechce niesť zodpovednosť ani za začínajúci úpadok dobre vybudovaného Policajného zboru.

"Možnosť brannobezpečnostného výboru považujem za stratu času, keďže matematika nepustí a koaličný štvorlístok má trojpätinovú väčšinu, i keď dôvod na moje odvolanie nie je žiadny. Nemám chuť trýzniť verejnosť dennodennými hádkami a hádzaním špiny, o ktoré by sa teatrálne vládni predstavitelia postarali. Chcem sa poďakovať všetkým svojim kolegom, každému policajtovi a mojim priaznivcom za roky spolupráce. Po 30 rokoch v Policajnom zbore som sa rozhodol požiadať o uvoľnenie zo služobného pomeru k 31.8.2020," dodáva Lučanský.

Mikulec ďakuje za spoluprácu

Svoju žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru doručil Lučanský ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. Ten jeho žiadosť akceptoval a poďakoval mu za doterajšiu spoluprácu. „Hoci sa s pánom Lučanským v mnohých témach zhodujeme, existuje aj viacero oblastí v ktorých máme odlišný názor na to, ako by mal Policajný zbor vyzerať a fungovať. Pánovi Lučanskému však ďakujem a verím, že dokážeme konštruktívne fungovať aj zvyšné dva mesiace, vzhľadom na náročné obdobie pred ktorým stojíme v súvislosti s možnou druhou vlnou pandémie koronavírusu,“ uviedol minister.

Podľa predsedníčky SaS Anny Zemanovej odchádzajúci policajný prezident Milan Lučanský zrejme nemal dôveru ministra vnútra Romana Mikulca, pričom táto dôvera je do budúcna základom. Podpredseda Národnej rady SR a strany Za ľudí Juraj Šeliga podotkol, že Lučanský nemal ani jeho dôveru. Zemanová dodala, že o mene nového šéfa polície ešte v koalícii nehovorili. Jeho výber má byť v kompetencii hnutia OĽaNO.

"Zjavne pán Lučanský nemá dôveru ministra vnútra a to je základ, aby tam tá dôvera bola. Keď pán Lučanský odíde, je dôležité, aby sa policajným prezidentom stal človek, ktorý bude mať dôveru ministra vnútra, ale aj človek, ktorý bude odvolateľný v prípade, že nebude konať tak, ako má, nebude konať pre spoločnosť," skonštatovala Zemanová.

V súvislosti s rizikom druhej vlny pandémie nového koronavírusu skonštatovala, že nikto nie je nenahraditeľný a sú nastavené opatrenia, ktoré by sa mali prijať, takže by to nemusela ohroziť zmena na pozícii policajného prezidenta. Poznamenala, že zrejme bude potrebné riešiť lokálne ohniská nákazy, pričom policajný prezident túto prácu neorganizuje.

Šeliga sa Lučanskému na sociálnej sieti poďakoval napriek tomu, že nemal jeho dôveru. Ocenil jeho prácu vo vedení Policajného zboru. Podotkol, že to bolo nepochybne lepšie ako za jeho predchodcu. Pripomenul zároveň, že na tento post musí prísť niekto "lepší, kto rozviaže policajtom ruky a dodá sebavedomie pri odhaľovaní a vyšetrovaní všetkých trestných činov".

PREZIDENT PZ LUČANSKÝ KONČÍ ⛔️ Milan Lučanský odstupuje z funkcie prezidenta Policajného zboru a to k 31. augustu 2020.... Uverejnil používateľ Juraj Šeliga - Za ľudí Utorok 30. júna 2020

Potvrdzuje to politizáciu polície, tvrdí Pellegrini

Nedôvera Milana Lučanského voči súčasnému vedeniu Ministerstva vnútra SR potvrdzuje obavy z politizácie polície. Na sociálnej sieti to uviedol podpredseda parlamentu a expremiér Peter Pellegrini v reakcii na rozhodnutie Lučanského odísť z čela Policajného zboru.

"Skutočnosť, že Milan Lučanský nedôveruje súčasnému vedeniu ministerstva vnútra, potvrdzuje naše obavy, že sa začal proces politizácie polície s cieľom účelovo slúžiť novej moci," napísal Pellegrini. Lučanskému sa poďakoval za dva roky "korektnej a intenzívnej spolupráce".

Expremiér uviedol, že si váži jeho rozvahu a skúsenosť na poste, pretože odštartoval očistu politického a spoločenského života. "Pod jeho vedením si polícia uvoľnila ruky, bola objasnená vražda dvoch mladých ľudí, rozložila sa sieť vyvolených, ktorí skončili vo väzbe a čaká ich spravodlivý súd," dodal.

Za Lučanského hovoria výsledky, uviedla Saková

Za Milana Lučanského hovoria výsledky, ktoré dosiahol Policajný zbor pod jeho vedením, aj výsledky celého jeho pôsobenia v polícii. Uviedla na sociálnej sieti exministerka vnútra Denisa Saková v reakcii na jeho odchod z vedenia polície.

S MILANOM LUČANSKÝM ODÍDE AJ VEĽA ĎALŠÍCH KVALITNÝCH POLICAJTOV Je mi veľmi ľúto, že polícia stráca takého kvalitného... Uverejnil používateľ Denisa Saková Utorok 30. júna 2020

"Ja osobne považujem jeho prácu za vysoko profesionálnu a spoľahlivú a touto cestou sa mu chcem poďakovať. Som zvedavá na posun polície po odchode Milana Lučanského, najmä v období potenciálneho návratu druhej vlny koronakrízy," skonštatovala Saková. Exministerka doplnila, že svoje kvality Lučanský ukázal aj počas koronakrízy pri koordinácii policajných zložiek pri hraničných kontrolách, karanténe osád a podobne.