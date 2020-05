KORONAVÍRUS Slovensko a členské štáty Európskej únie čakajú najbližšie obdobie veľké výzvy, tvrdí Remišová

EÚ ako spoločenstvo národov je podľa Remišovej prostriedkom k prosperite, stabilite, slobode a demokracii. Podotkla, že je potrebné "zásadným spôsobom zjednodušiť procesy a odstrániť byrokraciu". "Slovensko je pripravené byť hrdým a konštruktívnym hlasom zdravého rozumu, na ktorý sa partneri môžu spoľahnúť," povedala podpredsedníčka.

Predseda výboru Národnej rady pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí), upozornil, že Slovensko by nemalo brať členstvo v EÚ na ľahkú váhu. Príliš málo Slovákov podľa neho vie, aké výhody členstva v EÚ plynú. Príliš veľa si myslí, že v EÚ sme tak trochu do počtu. Nie je to pravda - je aj v našich silách presadiť v EÚ to svoje. "Chce to venovať jej pozornosť z najvyšších úrovní vlády, naplno využiť talent Slovákov nielen v diplomacii, ale vo všetkých častiach vlády a európskych inštitúcií a mať jasno v tom, akú Európsku úniu chceme,“ skonštatoval Valášek.