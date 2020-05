Hotová facebooková HVIEZDA od Šurian! Svojho tátoša pekne namydlil, no na veľmi zlom mieste...

ŠAMORÍN - Zdá sa, že niektorí ľudia majú až príliš veľa voľného času... A tak počas neho vymýšľajú aktivity hodné príučky. Dôkazom je aj chlapík, ktorý svojho tátoša síce pekne vyumýval, no na veľmi zlom mieste. "Hviezdu" internetu si napokon všimla aj polícia.

Polícia na svojej facebookovej stránke upozornila na fotografiu, ktorá sa aktuálne šíri sociálnou sieťou. "Táto fotografia obletela za posledné dni asi celý slovenský facebook," uviedli. Muža na zábere ochrancovia zákona počastovali prezývkou "hviezda".

Všetko sa odohralo v blízkosti obce Šurany. Zdroj: Facebook-Polícia SR

V čom je problém? Muž si svoje auto poriadne našampónoval v blízkosti vodného toku. To Slovákov pobúrilo. Do prípadu sa neskôr zapojila aj polícia. Ukázalo sa, že nie je majiteľom vozidla. To ale nebolo prekážkou.

"Červené našampónované auto nebolo ťažké stotožniť s majiteľkou. Policajti ešte cez víkend kontaktovali jej známeho, ktorý sa nakoniec k tomuto podivnému počinu pri obci Šurany aj priznal," opísali policajti v príspevku.

Muža napokon vypočuli šamorínski policajti a ako zaznelo, priestupok na úseku ochrany životného prostredia poputuje na stôl pracovníkov Odboru životného prostredia Dunajská Streda. "Hviezdu" teda čaká ďalšie konanie na rozhodnutie o vine a treste.