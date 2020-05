KORONAVÍRUS Biskupom záleží na obnovení slávenia svätých omší, berú však ohľad na situáciu

BRATISLAVA – Konferencii biskupov Slovenska (KBS) veľmi záleží na tom, aby sa verejné slávenie svätých omší mohlo obnoviť. Berú však ohľad na to, že posúdenie epidemiologickej situácie je v rukách vedcov, z ktorých mnohí sú napokon členmi kresťanských spoločenstiev, a na situácii cirkví im úprimne záleží.

Uviedol to hovorca KBS Martin Kramara v súvislosti s blížiacou sa druhou fázou uvoľňovania opatrení, ktorá by mala platiť od stredy 6. mája. Jej súčasťou je aj obnovenie slávenia verejných svätých omší, avšak s istými obmedzeniami.

Kramara poznamenal, že o konkrétnej podobe uvoľňovania prebieha diskusia medzi odborníkmi. "A tí sú v priamom kontakte s predstaviteľmi cirkví. Treba počkať na výsledok vedeckého konzília a následné rozhodnutie vlády," povedal hovorca KBS. Podotkol však, že nepôjde o úplné zrušenie opatrení. Stále bude platiť viacero obmedzení. "Preto zostane pre veriacich v platnosti aj dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách. Ten bude pokračovať až do chvíle, keď zákazy zhromažďovania definitívne pominú," uviedol Kramara.

"Hlasy, ktoré volajú po tvrdom cirkevnom 'lobbingu' za zrušenie obmedzení, sú mediálne zaujímavé, ignorujú však varovania vedcov, že oslavovať koniec pandémie je priskoro," poznamenal Kramara. Ako dodal, KBS na odborníkov pravidelne apeluje z dôvodu primeranosti a znesiteľnosti opatrení pre ľudí, lebo situácia sa neustále vyvíja. Zároveň však platí, že do rozhodnutí odborníkov vkladá dôveru.

Kramara poznamenal, že zo strany KBS podali podnety, ako by návrat k verejnému sláveniu mohol vyzerať. Ako dodal, treba akceptovať to, že publikovanie konkrétnych detailov nových opatrení sa očakáva začiatkom týždňa, a ich uvedenie do praxe v stredu 6. mája.

"To, že sa ešte nebude naplno využívať kapacita chrámov alebo že sa odporučí aj slávenie v exteriéri, že budú povinné rúška, odstupy, dezinfekcia, sa dá povedať už teraz. Na ostatné počkajme," uzavrel Kramara. Verejné bohoslužby sa na Slovensku neslávia od marca, dôvodom sú opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu.