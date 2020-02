Šokujúci svet sexuálnych predátorov: Dievčatám (12) bez hanby ukázali penis, nachytali ich českí filmári

Rodičia odišli na návštevu. Doma nie je nikto, kto by dával pozor. Alebo dospelí jednoducho riešia iné problémy, zatiaľ čo sa ich neplnoleté dieťa hrá vo svojej izbe. Má svoj profil na sociálnej sieti, veď teraz ho má snáď každý. Zrazu príde správa od tajomného muža. Chatovanie je spočiatku nevinné, môže začať nevtieravým komplimentom.

Potom príde návrh na videohovor. „Si pekná, hovoríš, že máš 12? Nevyzeráš...,“ povie muž, ktorý má čosi za sebou školáčke, ktorá o živote nevie nič. Uistí sa, že všetko, čo si povedia, zostane medzi nimi. Naivné dieťa nedokáže ihneď rozlíšiť, kde je hranica, že treba zbystriť pozornosť. Po pár vetách muž zájde ešte ďalej. „Chceš ho vidieť?“ spýta sa. „Čo?“ odpovie dievča. Zrazu sa na monitore objaví pohlavný úd. Bez hanby, bez cenzúry, nečakane.

Myslíte, že ide o niečo neobvyklé a vášmu dieťaťu to nehrozí? Dokument V sieti je dôkazom toho, že nemusíte mať celkom pravdu. Tabuizovaná téma zneužívania detí, ktorú tvorcovia previedli na filmové plátno, spôsobuje nepríjemné zimomriavky. Je poučením pre rodičov, ktorí zabúdajú na to, že hrozba môže byť skrytá vo virtuálnom svete, zatiaľ čo oni svoje ratolesti varujú často len pred tým reálnym.

Herečky sa svojich úloh zhostili bravúrne. Dospelé ženy výzorom a správaním oklamali aj sexuálnych predátorov. Zdroj: Facebook/V síti

Z lovcov sa stala korisť

V snímke pod taktovkou režisérov Víta Klusáka a Barbory Chalupovej sa predstavili tri dospelé ženy s detskými črtami - Sabina Dlouhá, Anežka Pithartová a Tereza Těžká. Vžili sa do úloh 12-ročných dievčat. O ich obsadení sa rozhodlo na kastingu, ktorého sa celkovo zúčastnilo 32 žien. Už tu zazneli šokujúce slová. Až 29 z nich malo v detstve skúsenosť so sexuálnymi predátormi na internete.

Tvorcovia mysleli na detaily. Vytvorili falošné profily na sociálnych sieťach, herečky počas experimentu komunikovali z detských izieb. Išlo však o verné kópie, ktoré postavili vo filmovom ateliéri. Skryté kamery snímali všetko. Písanie aj skypovanie s mužmi rôznych vekových kategórii. Tí dievčatá oslovovali sami, nemuseli sa ani snažiť.

Naoko dvanásťročným deťom napísalo v priebehu desiatich dní 2458 mužov. Chceli od nich nahé fotografie, drankali o videá či masturbáciu cez videochat. Dokonca zatúžili aj po stretnutiach. Budete však možno prekvapení, že odborníci ich neoznačujú v každom prípade ako pedofilov. Podstatne väčšie percento tvoria psychosexuálne normálni ľudia, ktorí sa sústredia na deti, pretože sú ľahkým cieľom ich "zábavky". Vedia nimi manipulovať.

Zdroj: Facebook/V síti

Vo filme ale tváre predátorov neuvidíte, prekrývajú ich masky. Tvorcovia totiž nechceli vyvolať lynč, ale upozorniť na dôležitú tému. Napriek tomu už česká polícia, s ktorou spolupracovali, začala trestné stíhanie voči deviatim osobám. V dvoch prípadoch bol podaný návrh na obžalobu.

Jeden z nich už skončil na súde a páchateľ odišiel s desaťmesačným trestom odňatia slobody s odkladom na tri roky. Ako uvádza Český rozhlas, v troch z prípadov naďalej prebieha vyšetrovanie štyroch podozrivých, medzi ktorými je aj jedna žena. Kriminalisti totiž zistili, že majú na svedomí aj ďalšiu trestnú činnosť, ktorá nemá súvis s dokumentom.

"Na začiatku sme netušili, aké typy konania nakrútime, kam až to môže zájsť. Keď sme písali námet, tak sme si povedali, že naším zámerom nie je tých mužov kriminalizovať, že chceme predovšetkým ukázať, aké manipulatívne techniky na deti používajú a rozpútať tak silnú spoločenskú diskusiu. Ale potom sme nakrútili vydieranie a vyhrážanie, niektorí tí muži posielali našim herečkám pedofilné a zoofilné porno a bolo jasné, že toto si nemôžeme nechať pre seba," vyjadril sa Vít Klusák.

Téma, ktorá by nemala byť tabu

Nakrúcanie nebolo pre herečky jednoduché. Pomohla im aj príprava, od tvorcov dostali domácu úlohu stretávať sa s deťmi vo veku ich postáv, aby verne stvárnili svoje úlohy. Pozornosť venovali dokonca aj preklepom a pravopisným chybám, ktorými sa deti na sociálnych sieťach netrápia.

Na všetko dohliadal tím odborníkov, či už psychologička, sexuologička, kriminalista, advokát i riaditeľka českej Linky dôvery. Terapiu napokon podstúpili aj samotné herečky. Nečudo. Niektoré scény sú skutočne pre silné povahy, no ako poznamenala aj trojica mladých žien, o téme je potrebné hovoriť.

"Vo chvíli, keď dieťa za vami prišlo s tým, že sa dostalo do takéhoto problému, nedajbože poslalo nahú fotku, niekto ho vydiera, robilo sexchating a podobne... Nehnevajte sa na neho. Pretože je hrozne jednoduché, do toho spadnúť. Naopak. vážte si to, že vo vás má takú dôveru, že za vami prišlo a povedalo vám to, lebo je to neuveriteľne ťažké rozhodnutie," adresovala rodičom Tereza Ťežká, jedna z predstaviteliek, ktorá si sama podobnou skúsenosťou prešla aj keď bola dieťaťom.

Keď mala sama 12 rokov, písala si s mužom, ktorý s ňou poriadne manipuloval. Zašiel tak ďaleko, že tvrdil, že je chorý, môže umrieť a jediné, čo ho môže zachrániť, je jej panenský moč. Ponúkal jej zaň peniaze. Časom dokonca trval na tom, že tekutina musí byť teplá, teda požadoval osobné stretnutie. K tomu ale nikdy nedošlo. Tereza dostala strach a našťastie sa zdôverila mame.

Dokument tvorcovia predstavili vo štvrtok v Bratislave. Na Slovensku má premiéru 5. marca, bude prístupný pre divákov od 15 rokov. Od 19. marca ale príde do kín zostrihaná verzia pre deti od 12 rokov. Najsilnejšie momenty sú v nej doplnené o rady, návody a komentáre herečiek, ktoré si peklom v podobe sexuálneho obťažovania, vydierania a vyhrážania samé prešli.