Mlyn v obci Buzica

Zdroj: TASR – František Iván

BUZICA - Návrat do čias pred 100 rokmi, keď sa na mletie múky využívala sila pary, ponúka zachovaný parný mlyn v obci Buzica v okrese Košice-okolie. Pôvodne klasicistická sýpka bola prestavaná na mlyn v roku 1922. Mleli sa tam kvalitné obilie a krupica, a to až do roku 1953. Schátranú budovu obec zrekonštruovala v roku 2014 s pomocou eurofondov.