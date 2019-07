Čaká nás pekelný týždeň: Na tento deň si dajte pozor! Nesie nástrahy, pred ktorými varujú odborníci

Počas dnešného dňa do našej oblasti od západu zasahuje tlaková výš. Oblačnosť bude menšia a prehánky sa vyskytnú len ojedinele. Búrky by sa mali objaviť iba výnimočne. Predpokladané množstvo zrážok je do 2, pri búrkach ojedinele okolo 10 mm.

Zdroj: SHMÚ

Denná teplota môže vystúpiť na 27 až 32, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Horehroní bude väčšinou 22 až 27 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m bude približne 14 stupňov. Pofukovať bude len slabý, miestami severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 6 m/s (20 km/h).

Utorok

Nad Alpami a Nemeckom sa bude nachádzať stred tlakovej výše. Po jej prednej strane postúpi od severozápadu do karpatskej oblasti frontálna vlna.

Zdroj: SHMÚ

Hoci sa denná teplota vyšplhá až na 31 stupňov, spočiatku bude oblačno až zamračené. Meteorológovia však tvrdia, že v priebehu dňa sa čiastočne vyjasní. Cez deň podľa nich postupne na viacerých miestach hrozia prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Inde sa zrážky vyskytnú len ojedinele. Najvyššia denná teplota dosiahne 18 až 24, pričom na západe a v južných okresoch stredného Slovenska bude väčšinou 25 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň prevažne severný vietor rýchlosťou 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h), v nárazoch miestami okolo 12 m/s (45 km/h).

Streda

Od severu bude do našej oblasti zasahovať tlaková výš so stredom nad severným Poľskom a Pobaltím.

Zdroj: SHMÚ

Zrána sa bude výnimočne tvoriť hmla alebo nízka oblačnosť. Oblačnosť bude malá, miestami prechodne aj zväčšená. Pokiaľ ide o prehánky, v strede týždňa hrozia iba ojedinele, no najmä na severe. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 26 až 31, v severnej polovici Slovenska dosiahne väčšinou 22 až 26 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň prevažne severný vietor rýchlosťou do 6 m/s (20 km/h).

Štvrtok

Od severu bude do našej oblasti naďalej zasahovať tlaková výš so stredom nad Pobaltím. Po jej zadnej strane k nám od juhozápadu opäť začne prúdiť teplý vzduch.

Zdroj: SHMÚ

V druhej polovici týždňa bude ešte teplejšie. Hoci zrána sa ojedinele môže tvoriť hmla, bude jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota bude 27 až 32, na Orave, v Liptove a na hornom Spiši v priemere 25 stupňov.

Piatok

Z oblasti Pobaltia a Škandinávie k nám bude v ešte teplejšom, pôvodom tropickom vzduchu zasahovať tlaková výš.

Záver pracovného týždňa bude poriadne horúci. Cez deň môže byť až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov. Nevylučuje sa však, že pri prechodne zväčšenej oblačnosti sa v priebehu dňa výnimočne vyskytnú prehánky, a to najmä na severovýchode.

Dbajte na pitný režim

Záchranári odporúčajú zdržiavať sa v čase obeda, od 11.00 do 15.00 h, v interiéri a dodržiavať dostatočný pitný režim. Vodu treba podľa odborníkov piť aj vtedy, keď človek smäd necíti. Dodávajú, že vysoké teploty predstavujú záťaž pre každý organizmus, najohrozenejšie sú však deti, seniori a chronickí pacienti.

Zdroj: Getty Images

Úrad verejného zdravotníctva SR v tejto súvislosti pripomenul, že dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. V horúčavách odporúčajú odborníci obmedziť nápoje s obsahom cukru, chinínu, kávu i alkohol. Ideálna je čistá voda, minerálne vody či zriedené ovocné a zeleninové šťavy. Pri pobyte vonku netreba zabúdať na vhodnú pokrývku hlavy a ľahký odev.

„Ak sa aj napriek prevencii vyskytnú zdravotné ťažkosti v dôsledku prehriatia, pacienta ochladzujeme a podávame mu tekutiny po malých dúškoch. V prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujeme tiesňovú linku 155, kde operátor poradí, ako ďalej postupovať,“ uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.