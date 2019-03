PRÁVE TERAZ Dráma na Schwechate: Tisíce cestujúcich uviazli na letisku, nikto ich nevaroval!

VIEDEŇ - Ak sa chystáte odlietať do zahraničia zo Schwechatu, obrňte sa poriadnou trpezlivosťou. Pre štrajk má totiž niekoľko letov meškanie. Oznam o štrajku alebo vysvetlenie, prečo neodletíte načas, by ste však na letisku hľadali márne.

Spoločnosť Austrian Airlines musela zrušiť päť letov, lebo znížila frekvenciu pristávajúcich lietadiel z 40 na 16 príletov za hodinu. Austrian v pondelok ráno na svojom webe zverejnila aj upozornenie pre cestujúcich, aby si pred príchodom na letisko skontrolovali stav svojho letu.

Zdroj: Austrian Airlines ​

Dôvodom je štrajk pracovníkov v kontrolnej veži, ktorí žiadajú viac pracovnej sily. Tí sú zodpovední za bezpečnú leteckú dopravu a v rakúskom vzdušnom priestore denne skontrolujú 4000 lietadiel, ročne je to až milión. "Žiadame rokujúce strany, aby sa vrátili k stolu a neriešili konflikt na úkor našich zákazníkov," povedal generálny riaditeľ AUA Alexis von Hoensbroech.

"Je mimoriadne nešťastné, že cestujúci a zamestnanci leteckých spoločností musia slúžiť ako rukojemníci za nezrozumiteľné požiadavky, ktoré nielenže ohrozujú bezpečnosť letectva, ale spôsobujú aj komplikácie tisícom cestujúcim," dodal Hoensbroech.

Cestujúci zúria

Na letisku vo Viedni tak, podľa našich informácií, panuje dusná atmosféra a nervozita. "Nikde som nevidel oznam, že by sa niečo dialo. Je to hrozné, najmä pre tých, ktorí majú naplánovaný let s prestupom," povedal pre Topky.sk Viktor, ktorého sa štrajk rovnako dotkol.

Zdroj: Vienna International Aiport

Okrem krátkeho oznamu na stránke spoločnosti Austrian Airlines, by ste totiž akékoľvek iné informácie o vašom meškajúcom lete hľadali márne.