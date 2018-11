Od Sorosa na dlažobné kocky: Najlepšie hlášky z trasparentného účtu Za slušné Slovensko

BRATISLAVA - Pred niekoľkými dňami vyšiel v českých médiách rozhovor s poslancom Ficom, ktorý v ňom vyslovil podozrenia, že organizátorov iniciatívy Za slušné Slovensko platí niekto zo zahraničia a protesty boli až podozrivo rýchlo zorganizované. O niekoľko dní neskôr organizátorov vypočúvala polícia pre podozrenie z korupcie. Ľudia na poslancove slová a na vypočúvanie reagovali tak, že opäť vyšli do ulíc a organizátorom posielali peniaze na transparentný účet.

Aj vďaka slovám expremiéra Roberta Fica, ktorý naznačil, že organizátorov iniciatívy Za slušné Slovensko platí niekto zo zahraničia, ľudia začali posielať peniaze na transparentný účet. Dnes na ňom svieti vyše 93-tisíc eur.

Kreativita ľudí, ktorí sú nespokojní so súčasným stavom na Slovensku, však nepozná hranice. Spolu s finančnými príspevkami totiž na transparentnom účte nechali aj vtipné a veľavranné odkazy. Vyberáme najlepšie z nich.

Najlepšie hlášky

"Ak bude potrebné, tak kľudne napíšte, že máte od Sorosa."

"Peniaze som zohnal vlastnou hlavou."

"Nech toho Fica aj rozdrapí od jedu."

"Soros posiela gastráče, ďakujeme."

"Greetings from Soros."

"Soros ma núti poslať."

"Lístok pre Danka do Revúcej."

"Od Sorosa na dlažobné kocky."

"Pozdrav od strýka Georga."

"George konečne poslal gastráče, tak mám z čoho."

"Na kamene od Sorosa z vlastnej hlavy."

"Ďuro Soros posiela krvavé petrošekely."

"Na ozvučenie, aby bolo počuť aj v Bonaparte."

"Od židojaštera Sorosa. Kiskaty uže."

"Došlo mi od Sorosa, tak preposielam."

"Ak by ma platil Soros, bolo by to viac."