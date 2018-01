Šaolinskí mnísi trénujú tvrdšie ako ty

V Šaolinskom kláštore žije veľké množstvo mníchov, ktorých cesta ku kung fu bola viac či menej tradičná. Do kláštora zvyčajne vstupujú mnísi vo veku 3 až 4 rokov a postupne sa zdokonaľujú prostredníctvom tvrdého režimu v tomto legendárnom bojovom umení. V súčasnosti je možné do kláštora vstúpiť aj vo vyššom veku a stať sa majstrom.

Medzi najzaujímavejšie v športovom svete patria schopnosti šaolinských mníchov vytrhnúť strom holými rukami aj s koreňmi, kliky na prstoch či tlačenie ťažkého bremena oštepom s hrotom nasmerovaným na vlastný krk. Je vôbec možné aspoň časť toho dosiahnuť v našich podmienkach? Tréning základov kung fu je dostupný aj na Slovensku, majstrovstvo sa dá dosiahnuť len v Číne.

Zoznam 72 cvičení kung fu sa po prvýkrát použil v čase dynastie Ming (14. až 17. storočie), čo je vzhľadom na dátum vzniku samotného umenia relatívne neskoro. Známe sú najmä vďaka filmom (predovšetkým s legendárnym Bruce-om Lee), ktoré sa pravidelne objavujú na televíznych obrazovkách. V klasickom zozname nájdete cvičenia ako železná dlaň, zlatý zvon a ďalšie.

Čo z kung fu teda možno zakomponovať do pravidelného tréningu? Zaradenie súboru cvičení do programu v posilňovni môže na prvý pohľad ostatným vyvolať úsmev na tvári, no je to vhodná alternatíva pre tých, čo nechcú chodiť na hodiny jogy. Ak je potrebné zväčšiť ohybnosť, potom by doplnenie mohlo vyzerať nasledovne:

1. časť – plynulé prechody medzi pozíciami, v každej pozícii zotrvať 3 až 5 nádychov

pozícia kôň

pozícia luk

pozícia tiger

pozícia mačky

2. časť – kopy určené na strečing

kopy vpred – 3 série po 10 cvikov na každú nohu

kopy do strany – 3 série po 10 cvikov na každú nohu

3. časť – meditácia v stoji – 10 minút

Precvičovať kung fu a vzdelávať ďalších môžu mnísi až po dlhoročnom tréningu. To najlepšie z ich majstrovstva bude možné opäť vidieť aj na Slovensku. Počas svojho februárového turné budú drviť dlažobné kocky na tele, oštepom tlačiť ťažké bremená ale i hádzať ihlu cez sklo. Špeciálna dvojhodinová šou bude sprevádzaná komentárom v slovenčine a počas programu diváci spoznajú tajomný svet čínskej filozofie a mytológie, múdrosť zen budhizmu, no predovšetkým vidieť fantastické cvičenia.

Vystúpenia Shaolin, ktoré už boli predvedené na piatich kontinentoch a videlo ich viac ako 3 a pol milióna divákov, uvidia návštevníci mestách po celom Slovensku.

Turné Šaolinskí mnísi Slovensko 2018:

20.02.2018 TRENČÍN, Mestská športová hala

21.02.2018 ŽILINA, Tennis Point

22.02.2018 SNINA, Športová hala

23.02.2018 KOŠICE, Angels Aréne

24.02.2018 MICHALOVCE, Mestská športová hala

25.02.2018 BRATISLAVA, Hant Aréna

26.02.2018 NITRA, Mestská športová hala

27.02.2018 PRIEVIDZA, Športová hala

Informácie o turné a predaj vstupeniek:

