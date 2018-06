Záhadný prípad vojaka, ktorý zmizol na 35 rokov: To by ste nepovedali, kde celý čas pracoval

OAKLAND - Počas vyšetrovania pasového podvodu sa vyšetrovateľom úplnou náhodou podarilo identifikovať muža, ktorý záhadne zmizol pred 35 rokmi. Jeho zmiznutie bolo o to znepokojujúcejšie, že išlo o špecialistu na radarové sledovanie a v čase studenej vojny vedel o všetkých utajovaných akciách NATO. V najbližších dňoch bude pravdepodobne čeliť obvineniu z vlastizrady.

Minulý týždeň médiá informovali o tom, že po 35 rokoch sa podarilo vyriešiť záhadu zmiznutia bývalého vojenského dôstojníka z USA. Šesťdesiatšesťosemročného Williama Howarda Hughesa vyhlásili za nezvestného po tom, ako sa v 1983 po návrate z dovolenky po Európe nevrátil na svoju domovskú základňu. Keďže počas studenej vojny pracoval s prísne tajnými informáciami NATO a bol špecialistom na radarové sledovanie, 9. decembra toho istého roku ho označili za dezertéra.

Zdroj: SITA/AP/U.S. Air Force

Nedávno na neho náhodou narazili vyšetrovatelia v súvislosti s pasovým podvodom. Keď sa prevalilo, že oným mužom nebol nik iný ako Hughes, prekvapení ostali nielen vyšetrovatelia, ale aj jeho bývalí kolegovia z Kalifornskej univerzity. William si totiž v čase, keď po ňom pátrali po celom svete, budoval kariéru doma v Spojených štátoch, pracoval pre univerzitu a viedol pokojný život v San Franciscu.

Hughesovi, ktorý je momentálne zadržiavaný na základni Travis, po odhalení identity nebolo veľmi do reči. Nakoniec ale priznal, že trpel depresiami, nemohol ďalej pracovať v armáde a rozhodol sa z Európy vrátiť do rodnej krajiny pod menom Barry Timothy O'Beirne. "Spoznala som ho okamžite," povedala Judy Boyetteová, ktorá kedysi pracovala na oddelení ľudských zdrojov na univerzite. "Bolo to neuveriteľné, keď som sa dozvedela, že ho v súčasnosti zadržiavajú, a že bol pravdepodobne špiónom."

Zdroj: SITA/AP/U.S. Air Force Office of Special Investigations

Všetci kolegovia opisujú Howarda ako otvoreného, zábavného a bezproblémového človeka, ktorý pracoval ako konzultant pre nadnárodnú spoločnosť Deloitte v San Franciscu a poskytoval poradenstvo v oblasti zdravotného poistenia pre univerzitu. "Bol vždy šarmantný. A bol skvelý tímový hráč. Často sme všetci chodievali po práci von," spomína si na neho bývalá kolegyňa Stephanie Roshová. Podobne o ňom hovoria aj susedia, ktorí ho doteraz familiárne nazývajú "Tim". Williamov pokojný život však teraz nabral turbulentné obrátky. Ak sa totiž ukáže, že jeho život v Kalifornii bol iba hrou na skrývačku a pracoval ako špión pre Sovietsky zväz, čaká ho väzenie.