NATO hrozí rozpad: Varuje šéf aliancie, môže za to spor Európy a USA

BRUSEL - Nie je zaručené, že spojenectvo medzi Spojenými štátmi a Európou pretrvá. V reakcii na aktuálne dianie vo vzťahoch medzi administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa a členskými krajinami EÚ to v článku pre stredajšie vydanie britského denníku The Guardian napísal generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg.

"Rozpory sú skutočné a nevytratia sa len tak zo dňa na deň. Nikde nie je napísané, že transatlantické spojenectvo vydrží navždy. To však neznamená, že jeho rozpad je nevyhnutný," napísal bývalý nórsky premiér. Receptom na zahojenie vzťahov medzi USA a EÚ je podľa Stoltenberga obojstranná snaha predchádzať vzájomným nedorozumeniam a konfliktom. "V oblastiach, kde budú nezhody pretrvávať, sa musíme aspoň snažiť minimalizovať ich negatívny dopad na bezpečnostnú spoluprácu," napísal šéf NATO.

Stoltenberg ďalej uvádza, že hoci sa americký prezident Donald Trump mohol pôvodne javiť ako prekážka pre budúcu spoluprácu v rámci NATO, ktorú označoval za "prežitok", v skutočnosti sa od jeho nástupu do úradu vojenská spolupráca v NATO skôr posilňuje. "Spojené štáty a Kanada zvyšujú svoju starostlivosť o bezpečnosť v Európe. Odkedy sa Trump ujal funkcie, jeho administratíva zvýšila výdavky na americkú prítomnosť v Európe o 40 percent," uvádza Stoltenberg.

"Je - a vždy bolo - naším základným záujmom stáť bok po boku. A dnes to platí nie menej ako v minulosti, pretože čelíme najmenej predvídateľnému bezpečnostnému prostrediu za celú generáciu. Čelíme medzinárodnému terorizmu, šíreniu zbraní hromadného ničenia, kybernetickým útokom a, samozrejme, Rusku, ktoré použilo silu proti svojím susedom, snaží sa zasahovať do našich vnútorných záležitostí, a ktoré sa podľa všetkého neštíti použiť bojový nervový plyn na našich uliciach," napísal šéf NATO pre The Guardian.