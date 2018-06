FOTO Adam (22) sa prvýkrát venoval svojej novej záľube: Z jazera zrazu vytiahol poklad

Prvých štyri či päť vrhov do jazera nemal šťastie, ale potom ucítil niečo na konci lana a keď to vytiahol, ukázalo sa, že ide o trezor. Ženu, ktorá okolo prechádzala so psom, požiadal, aby jeho nález nafilmovala. "Pochádzalo to zrejme z nejakej lúpeže," citoval Adama portál MailOnline.

Zdroj: profimedia.sk

Mladík uviedol, že neďaleko našiel ďalší menší magnet, takže sa asi páchatelia vrátili, aby trezor vytiahli, no ich magnet bol príliš slabý.

Adam sa rozhodol vyskúšať magnetické rybárčenie po tom, čo videl v televízii program venovaný ľuďom, ktorí takýmto spôsobom našli v meste rôzne poklady. Bolo to zaujímavé a navyše si to nevyžadovalo veľa peňazí, povedal nezamestnaný mladík.

Zdroj: profimedia.sk

"Nečakal som, že nájdem poklad hneď na prvýkrát. Nabudúce si môžem zobrať loď a vybrať sa do stredu jazera," dodal Adam, ktorý je už zvedavý na to, čo sa stane, keď polícia povie majiteľovi, že jeho trezor sa našiel a cennosti sa mu vrátia. Podľa neho sú hodinky zničené, ale šperky a vojenské medaily sa zdajú byť stále v poriadku.