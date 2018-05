Manželia sadili na dvore stromčeky: Neuveriteľný objav! Našli zakopaný trezor s pokladom

NEW YORK - Matthew and Maria Emanuelovci z New Yorku si splnili detský sen o nájdení pokladu. Keď na záhrade svojho domu dali vysadiť nové stromčeky, pracovníci odpratali starú krabicu, ktorá bola z veľkej časti pochovaná v zemi. Až vtedy manželia zistili, že ide o trezor. Jeho obsah mal hodnotu 52-tisíc dolárov (cca 44-tisíc eur).

Pár sa do domu prisťahoval pred štyrmi rokmi, no o trezore na svojej záhrade nemal dlho ani len potuchy. "Ako dieťa snívate o tom, že nájdete zakopaný poklad a presne to sa stalo. Bolo to neuveriteľné," povedal usmievajúci sa Matthew pre CBS New York.

Vysvetlil, že až vtedy, keď zver objedla lístie zo starých stromov, krabica sa stala viditeľnou. "Nevedel som, že je to trezor, len som si myslel, že je to nejaká elektrická skriňa," pokračoval. Pracovníci, ktorí vysádzali nové stromy, potom záhadný objekt vykopali a manželia odhalili jeho cenný obsah.

Vo vnútri našli desiatky prsteňov, vrátane zásnubného prsteňa, zlato, diamanty aj 100-dolárové bankovky. "Bolo to úžasné," vysvetlil Matthew pre televíziu s tým, že v trezore bol aj kúsok papiera s adresou, ktorá manželov doviedla k ich susedom.

"Zaklopal som na dvere a opýtal som sa ich, či boli niekedy okradnutí a oni povedali, že áno," uviedol Matthew. Susedia nemohli uveriť vlastným ušiam, pretože polícia im už povedala, že ich veci sú nadobro stratené.

Newyorské policajné oddelenie oznámilo, že na adrese bola nahlásená krádež v roku 2011 a zlodeji zobrali trezor, obsahujúci majetok v hodnote 52-tisíc dolárov. Susedia, ktorí nechceli ísť pred kameru, CBS povedali, že boli "prekvapení a vďační".

Podľa Marie sa ich veľa ľudí pýtalo, prečo takú parádnu korisť vrátili. Na to má žena jednoduchú odpoveď: "Nebolo to naše". Pár teraz umiestnil bielu sochu slona na miesto, kde bol trezor kedysi ukrytý, aby slúžila ako pripomienka ich úžasného objavu.