FOTO Na dne mora 300 rokov ležal vrak, ktorý ukrýva neskutočný poklad: Teraz ho objavil robot

Trojsťažňová galeóna bola najdôležitejšou súčasťou konvoja, ktorý v júni 1708 prepravoval stovky ton smaragdov, zlata a striebra počas bitky o španielske dedičstvo. Išlo o bohatstvo získané v kolóniách a úspešne prepraviť do Španielska ho mala konvoj lodí s galeónou San José plávajúcou v jej strede. Lenže oblasť v tom čase starostlivo strážili Briti, ktorí práve toto plavidlo napratané vzácnym nerastným bohatstvom a so 600 ľuďmi na palube poslali 8. júna 1708 na morské dno neďaleko Rosario Islands. Zo vzácneho bohatstva sa tak netešila žiadna európska krajina, pretože zostal v oblasti, z ktorej mal byť násilne prepravený na opačnú polovicu zemegule.

Presnú polohu vraku odhalila americká spoločnosť Sea Search Armada v roku 1981 a odvtedy až do roku 2011 pretrvávali súdne naťahovačky o vlastnícke práva s kolumbijskou stranou. Do boja Kolumbijčanov a Američanov sa neskôr zapojili aj Španieli, keďže vzácne plavidlo sa potopilo v čase, keď na jeho sťažni viala vlajka Španielskeho kráľovstva. Z boja vyšla ako víťaz Kolumbia a organizácia UNESCO ju vyzvala, aby vrak komerčne nevyužila, neprezradila jeho presnú polohu a zachovala dedičstvo uložené na dne mora aj pre ďalšie generácie.

Len nedávno uzreli svetlo sveta unikátne fotografie častí lode, ktoré nafotil robot REMUS 6000. Ten na morské dno vyslala spoločnosť Woods Hole (WHOI) so súhlasom kolumbijskej vlády. Verejnosť tak dostala možnosť uvidieť vzácne exempláre ukryté 600 metrov pod hladinou mora po viac ako tri storočia. "Vrak bol čiastočne pokrytý sedimentom, no kamerám sa podarilo zachytiť dostatočné množstvo detailov v troskách, napríklad ornamenty vytepané do diel alebo nádoby," okomentoval fotografie člen prieskumného tímu Mike Purcell. "Ide o najväčší poklad, aký kedy ukrývalo more," skonštatoval kolumbijský prezident Santos. Zatiaľ nie je jasné, aká veľká časť trupu lode sa zachovala a ani to, či budúce generácie nakoniec nezvážia možnosť vytiahnutia zostatkov vzácnej lode na pevninu.