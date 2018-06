Chorému mladíkovi uštedrila priateľka po operácii ďalšiu ranu: Záver tohto príbehu vás šokuje

Luke Benham (28) z Eastleigh v Hampshire si prešiel krutým rozchodom. S Rose tvorili pár dva roky a nechýbalo veľa, aby sa stala jeho ženou. Luke ju plánoval požiadať o ruku na letnej dovolenke. Situácia sa však skomplikovala a skončil v nemocnici, kde mu bolo diagnostikované črevné ochorenie ulcerózna kolitída – ochorenie podobné Crohnovej chorobe. Aby Lukovi zachránili život, lekári z časti jeho tenkého čreva vytvorili vak, ktorý funguje ako rezervoár na vyprázdňovanie.

Jeho priateľke sa to natoľko vzpriečilo, že mu dala kopačky hneď po operácii. „Otočila sa ku mne a povedala, že už so mnou nemôže fungovať. Ako dôvod uviedla, že sa nedokáže vyrovnať s mojím zdravotným stavom. Povedala mi tiež, že nechce skončiť ako moja opatrovateľka či zdravotná sestrička,“ povedal zlomený Luke pre britský denník s tým, že prvé pochybnosti o životnosti ich vzťahu sa objavili hneď po diagnóze. „Snažil som sa jej vysvetliť, že budem predsa taký istý - samostatný. Iba som sa jej spýtal, či bude ochotná na mňa počkať, než si sám na seba zvyknem. Na to mi len povedala, že o tom popremýšľa,“ dodal.

Luke tiež priznal, že keď ležal na nemocničnom lôžku, Rose mu zlomila srdce dvakrát. Okrem toho, že ho opustila, začala sa stretávať aj s jeho najlepším kamarátom. Povedal, že to boli preňho veľmi ťažké časy, kedy stratil aj na svojom sebavedomí. Nakoniec však uznal, že teraz je rád, že zistil, aká bola jeho priateľka v skutočnosti. „Síce to bolo hrozné, ale ak nedokáže prijať to, za čo nemôžem, nie je pre mňa tou pravou,“ uzavrel muž.