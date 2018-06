Oliver (29) stretol ženu svojich snov, požiadal ju o ruku: Potom sa dozvedel tú najhoršiu správu

Oliver Famili (29) pred troma rokmi spoznal lásku svojho života, ktorú po čase požiadal o ruku. Jeho Saina bývala na rovnakej ulici v anglickom Hertforde, no dlho o sebe ani nevedeli.

Zdroj: Go Found Me

Po romantických zásnubách v Mexiku párik začal plánovať svoju svadbu, ktorá sa mala uskutočniť budúci rok. Keď bol Oliver konečne šťastný, dozvedel sa najhoršiu správu svojho života. Lekári mu diagnostikovali rakovinu krvi, ktorú považujú za veľmi zriedkavý typ rakoviny kostnej drene. Nevyliečiteľná choroba mu značne skomplikovala život. Medzi hlavné príznaky patria tupé bolesti, chronická únava, problémy s obličkami, infekcie či nepríjemná citlivosť v kostiach.

Lekári mu tiež oznámili, že je jeden z najmladších pacientov, ktorý trpí týmto typom rakoviny. Famili bol hospitalizovaný a začal s chemoterapiou.

„Stále som veľmi pozitívny a verím, že to prekonám. Myslím si, že to, ako rozmýšľam, má v mojom boji veľký význam. Hoci mi tvrdia, že je to nevyliečiteľné ochorenie, stále verím, že sa jedného dňa vyliečim. A potom sa konečne ožením,“ povedal Oliver s tým, že ani táto životná rana mu nevezme jeho lásku, pre ktorú je ochotný bojovať.