FOTO Dôkaz, ktorý vyvracia fámy o Hitlerovom úteku: Našli ponorku, ktorá mala prevážať Vodcu

KODAŇ - Stratená nemecká ponorka, o ktorej sa tradovalo, že prevážala do Južnej Ameriky vysokých nacistických pohlavárov a cennú korisť na sklonku druhej svetovej vojny, našli takmer po 73 rokoch. Moderná U-3523 typu XXI mala nový a veľmi pokročilý dizajn, no dostala sa na scénu príliš neskoro na to, aby Nemecku pomohla poraziť víťazných spojencov. Jej objav znamená koniec mnohým špekuláciám o tom, že sa na jej palube podarilo utiecť aj samotnému Adolfovi Hitlerovi.

U-3523 patrila k prvej triede ponoriek, ktoré boli navrhnuté tak, aby plávali ponorené dlhší čas a mali taký dosah, ktorý im umožňoval nepretržitú plavbu do Južnej Ameriky. U-3523 sa považovala od 6. mája 1945 za potopenú. Stalo sa tak počas útoku lietadla B24 Liberator, ktorého posádku tvorili Čechoslováci, slúžiaci v britskej armáde. Neschopnosť nájsť jej vrak však viedol ku vzniku fám, že sa jej podarilo uniknúť.

Dánskemu Námornému vojenskému múzeu sa však po desiatkach rokoch predsa len podarilo na ponorku natrafiť. Spočíva na dne mora desať námorných míľ severne od Skagenu a deväť míľ západne od polohy hlásenej britským bombardérom. Podľa múzea však neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by sa na jej palube snažili previezť popredných nacistických predstaviteľov alebo cennosti.

Po skončení vojny sa roztrhlo vrece s povesťami o tom, ako sa nacistom podarilo pred koncom druhej svetovej vojny presunúť obrovský poklad do bezpečia a U-3523 len prikladala polienka do ohňa. Podľa riaditeľa múzea Gerta Normanna Andersena však ponorka smerovala do Nórska a nie do Južnej Ameriky.

Spisy CIA a FBI

Odtajnené dokumenty americkej spravodajskej služby vyvolali otázky, či nacistické vedenie, vrátane Hitlera, utieklo v posledných dňoch vojny do Južnej Ameriky. Jeden spis CIA z 3. októbra 1955 obsahuje informácie od bývalého vojaka SS menom Phillip Citroen, že Hitler sa skrýval v Kolumbii a neskôr v Argentíne. Ako dôkaz odovzdal snímku z roku 1954 z kolumbijského mesta Tunja, na ktorej je vraj on s Hitlerom. V dokumente sa uvádza, že podľa Citroena nemeckí obyvatelia v Tunji oslovovali muža "Führer" a zdravili sa mu nacistickým pozdravom.

V archívoch FBI sa zase nachádza spis z 21. septembra 1945, v ktorom očitý svedok tvrdí, že Hitler sa s pomocou ponorky dostal do Argentíny dva a pol týždňa po páde Berlína: "Podľa vopred dohodnutého plánu na skupinu čakali šiesti poprední argentínski predstavitelia a niekoľko koní. Za denného svetla naložili na kone všetku batožinu a začala sa celodenná cesta do vnútrozemia južných Ánd. Za súmraku prišla skupina na ranč, kde sa teraz Hitler a jeho družina ukrývajú."

Niektorým prominentným nacistom, vrátane Adolfa Eichmanna, architekta holokaustu, a doktora Josepha Mengeleho, ktorý vykonával obludné pokusy na väzňoch v Osvienčime, sa naozaj podarilo ujsť do Južnej Ameriky, ale to ešte nie je dôkazom, že sa tak stalo aj v prípade samotného Hitlera. Nový objav totiž dosvedčuje, že U-3523 nikdy nedokončila svoju cestu a potopila sa so všetkými 58 členmi posádky. Andersen má tiež k dispozícii kópiu poslednej správy vyslanej ponorkou z 5. mája 1945, v ktorom sa neuvádza žiadny drahocenný náklad ani dôležití cestujúci.

Ťažký prístup

Prieskum morského dna ukazuje, že ponorka leží v hĺbke 123 metrov pod hladinou, takže prístup k nej je veľmi obtiažny. Predná časť plavidla je ponorená do piesku, zatiaľ čo zadná je zdvihnutá vo výške 20 metrov nad dnom.

Nacistické Nemecko postavilo až 118 ponoriek typu XXI, ale kvôli zlej kvalite boli bojaschopné pred koncom druhej svetovej vojny iba štyri a z toho len dve sa ocitli v aktívnej službe. Ani jedna však nepotopila žiadnu loď spojencov. Napriek tomu podľa portálu MailOnline ich dizajn neskôr okopírovali Veľká Británia, USA, Francúzsko aj Sovietsky zväz. Sovietskymi modelmi sa následne inšpirovali čínske ponorky.

Jediný zachovaný pôvodný exemplár ponorky typu XXI (Wilhelm Bauer, predtým U-2540) sa nachádza v Nemeckom námornom múzeu v Bremerhavene.