Na turistov v Austrálii útočia kengury: Nekŕmte ich týmto jedlom, inak zle dopadnete!

Tisíce turistov pravidelne cestujú vlakom zo Sydney do nemocnice Morisset Psychiatric Hospital v Novom Južnom Walese, v ktorého areáli majú možnosť vidieť voľne sa pohybovať kengury. Mnohí z nich pritom ignorujú varovania, aby tamojšie kengury nekŕmili. Zvieratá sa však po konzumácii potravín, ktoré nie sú pre ne vhodné, správajú agresívne.

"Keď ich turisti 100-krát za deň kŕmia mrkvou, potom, keď zbadajú mrkvu, prídu a vezmú si ju," povedal ošetrovateľ zvierat zo zoologickej záhrady v Sydney pre televíznu stanicu ABC. Podľa vodiča autobusu, ktorý preváža ľudí medzi miestnou stanicou a spomínanou nemocnicou, turisti "aspoň raz denne dostanú kopanec alebo škrabanec".

Screaming. Carrot-addicted kangaroos are attacking tourists who tease them with food https://t.co/Z7MTzdFRbQ pic.twitter.com/gxnHznY7ph