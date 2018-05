Pred 40 rokmi bol stovkám ľudí odoslaný tento EMAIL: Trvalo to dva dni

"Už zo samotnej definície spamu vyplýva, že ide o nevyžiadanú poštu a to, samozrejme, nikdy nie je veľmi pozitívne, pretože ide o nejakú formu obťažovania," povedal marketingový odborník Vladimír Rejlek, Digital Director spoločnosti Wunderman v Prahe.

Štyridsiate narodeniny spamu si svet pripomína 3. mája. Práve v prvých májových dňoch roku 1978 totiž pracovník marketingu americkej spoločnosti Digital Equipment Corporation (DEC) Gary Thuerk začal rozposielať správu, v ktorej adresátov pozýval na dve prezentácie počítačových a softvérových produktov v Kalifornii.

Historicky prvá nevyžiadaná mailová správa má síce dátum 1. mája 1978, no uplynuli dva dni, než sa podarilo Thuerkovi manuálne vypísať adresy všetkých 397 príjemcov. Jeho mail sa šíril prostredníctvom siete ARPANET, ktorá bola predchodcom súčasného internetu. Ohlas, ktorý jeho skutok vyvolal, bol už vtedy rozporuplný. Nie každý si želal dostávať poštu, o ktorú nestál.

Iná situácia však podľa Vladimíra Rejlka nastáva, pokiaľ firma pošle hromadný identický mail s nejakou informáciou alebo ponukou všetkým svojim zákazníkom, na ktorých má kontakt a má aj ich súhlas s tým, aby im takéto zásielky mohla adresovať. Navyše v súčasnom marketingu začína byť trendom adresné oslovovanie klientov či záujemcov podľa dát, ktoré o sebe poskytli.

"Aj na skutočnom spame azda môže byť niečo pozitívne. Napríklad ubudlo zo všetkých zásielok, ktoré nám predtým marketéri a rôzne značky pchali do ozajstných poštových schránok, takže sa do nich nevošli ani noviny. Namiesto toho sa nám začali objavovať v emaili. Aj keď, samozrejme, pre rozosielanie spamov to nemusí byť žiadne ospravedlnenie," dodal Vladimír Rejlek. Aj samotný Gary Thuerk dodnes nie je stotožnený s tým, že ho označujú za otca spamu. „Považujem sa vlastne za otca e-marketingu a to je rozdiel,“ citoval jeho vyjadrenie portál computerworld.com.

Nevyžiadaných či dokonca obťažujúcich mailov by malo aspoň čiastočne ubudnúť vďaka novému nariadeniu pre prácu s osobnými údajmi, ktoré je známe pod skratkou GDPR. "Počet mailov od niekoho, komu ste nikdy neposkytli vaše osobné údaje, aby vám mohol niečo posielať, by mal byť nižší," uviedol marketingový odborník Vladimír Rejlek. "Treba si však uvedomiť, že v prípade hromadných mailov, alebo, ako sa vraví 'kobercových náletov', bola zrejme istou výhodou aj dostupnosť tejto služby. Nie je drahé poslať e-mail a je veľmi ľahké si ho prečítať. Takže aj keď väčšina informácií, ktoré príjemca dostáva, je možno irelevantných, ešte stále je tu šanca, aby sa prostredníctvom tohto jednoduchého nástroja tu a tam ľudia dozvedeli aj o zaujímavých ponukách, na ktoré by inak nenatrafili. Teda buďme aj trochu radi za tento úžasný vynález a verím, že technologické úpravy, alebo aj tie legislatívne pomôžu nám všetkým využívať e-maily aj naďalej a najmä lepšie."