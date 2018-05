Vydesení diváci plakali od hrôzy: VIDEO Lev zaútočil na Brita v parku s divými šelmami

JUŽNÁ AFRIKA - Britský občan Mike Hodge (67) bol prevezený do nemocnice so zraneniami krku a čeľuste po dramatickom incidente, ktorý bol zaznamenaný na video v Južnej Afrike. Po tom, čo tento majiteľ parku s divokými zvieratami vstúpil do výbehu s levmi, jedna zo šeliem ho napadla a odtiahla ho do kríkov. Mal veľké šťastie, že zostal nažive.