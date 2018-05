Ohrozuje vegánska diéta naše zdravie? Na toto by ste mali dbať, ak s ňou začnete

Ilustračné foto

PARÍŽ - Počnúc koženou kabelkou cez kozmetiku testovanú na zvieratách až po vlnený sveter je vegánstvo životný štýl, ktorý odmieta všetky výrobky pochádzajúce zo zvierat. Jeho cieľom je vylúčiť pokiaľ možno zo života všetko, čo by prinášalo utrpenie zvieratám, všetko, čo by malo negatívny dopad na druhého. Tak to uvádza na svojich internetových stránkach združenie na ochranu zvierat L214. Strava je predmetom mnohých reštrikcií, pretože sú z nej vylúčené všetky potraviny živočíšneho pôvodu, píše francúzsky denník Le Figaro.