Nový nepriateľ zdravia číslo 1: Tento faktor škodí rovnako ako fajčenie

RÍM - Sú stoličky a kreslá ako cigarety? Zdá sa totiž, že sedenie je novým nepriateľom zdravia číslo jeden, keď sa fajčenie teraz stalo neprijateľným zo spoločenského hľadiska a je pomaly na ústupe. Aspoň to vyplýva z početných štúdií, ktoré boli realizované v posledných rokoch a ktoré naznačujú, aké je škodlivé sedieť niekoľko hodín denne, hoci to je často v zamestnaní nevyhnutné. Píše o tom taliansky denník La Repubblica.

Dlhodobé sedenie je spojené s väčšou náchylnosťou k srdcovým a cievnym chorobám, k cukrovke, k rakovine hrubého čreva, ku slabnutie svalov a kostí, k bolestiam chrbtice, ku kŕčovým žilám, a dokonca aj k zhoršeniu funkcie mozgu.

Autori brazílskeho výskumu z roku 2016, ktorý zverejnil American Journal of Preventive Medicine, dospeli k záveru, že sedenie dlhšie ako tri hodiny denne zvyšuje o 3,8 percenta riziko úmrtia a skracuje dĺžku života o zhruba tri mesiace.

A ak hrozba kratšieho života plného chorôb nestačí, aby sme sa postavili na nohy, prichádza ďalšie varovanie pred stoličkami a kreslami od profesora Franciska Lópeza-Jiméneza z Kliniky Mayo v americkom Rochesteri.

Vedec analyzoval údaje získané zo 46 štúdií o spotrebe kalórií pri rôznych každodenných aktivitách, ktoré boli realizované na vzorke 1186 pokusných osôb, zo 60 percent mužov, v priemernom veku tridsiatich troch rokov a s priemernou váhou 65 kilogramov.

Výsledky týchto štúdií ukazujú, že každú minútu, kedy sedíme, spotrebúvame o 0,15 kilokalórie (u žien o 0,1 a u mužov o 0,19 kilokalórie) menej, než keby sme len stáli na nohách.

Priemerný Európan presedí denne najmenej sedem hodín. Keby sa tento čas znížil na hodinu, každý z nás by denne spotreboval o 54 kilokalórií viac, to je napríklad desať dekagramov jabĺk alebo tri dekagramami špagiet. Môže sa to zdať málo, ale za rok to znamená váhový úbytok o dva a pol kilogramu, a to bez diéty a bez cvičenia.

Spotrebu energie tiež zvyšuje to, keď sa prejdeme po miestnosti. Ale aj státie na jednom mieste znamená zvýšenú spotrebu energie, pretože to vyžaduje svalovú námahu, ktorej sme si len málo vedomí. Telo musí stále vyrovnávať postoj a tým sa uvádzajú do činnosti svaly nôh a trupu.

"Táto neustála svalová aktivita pri státí nielen vedie k spaľovaniu kalórií, ale je tiež spojená s menším rizikom infarktu, mŕtvice a cukrovky. Treba však povedať, že dlhodobejšie státie nie je pre všetkých: napríklad ľudia s náchylnosťou ku kŕčovým žilám by sa mu mali vyhnúť," hovorí Francisco López-Jiménez.