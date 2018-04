Ranné vstávanie je podľa odborníka mučenie: Až o tejto hodine by sme mali začať pracovať

PARÍŽ - Pracovať pred desiatou hodinou dopoludnia je mučenie. Tvrdí to doktor Paul Kelley z prestížnej Oxfordskej univerzity. A čo hovorí? Že žijeme v spoločnosti s krutým nedostatkom spánku a že to, ako nás núti pracovať pred desiatou hodinou, sa podobá mučeniu. Prečo? Pretože naše telo je nastavené na cyklus, ktorý podľa neho nemôže byť zmenený. A dokonca tvrdí, že by študenti mali začínať s učením až o 11-tej hodine, píše francúzsky denník Le Figaro.

Osobne som sa nikdy necítil tak dobre, ako keď vstávam o šiestej ráno, píše autor článku. Vychutnám si svoju rannú kávu oveľa viac než inokedy. Som sám v dopravných prostriedkoch a prichádzam do kancelárie, ktorá je ešte spolovice ponorená do tmy. Pracovať ráno je zdravé, o tom niet pochýb. A než by som skončil svoju obhajobu skorého vstávania príslovím, že ranné vtáča ďalej doskáče, radšej uvediem niekoľko podnikateľov, ktorí sa týmto príslovím riadia: napríklad generálny riaditeľ spoločnosti Apple Tim Cook, zakladateľ Twitteru Jack Dorsey alebo majiteľ značky Virgin Richard Branson. To sú príklady ranných vtáčat, ktoré sa nijako necítia byť mučené a ani nie sú neproduktívne.

Nová americká štúdia ale ukazuje, že jedna noc zlého spánku znižuje rovnakým spôsobom citlivosť na inzulín ako šesť mesiacov stravovania bohatého na tuk. Tým sa zvyšuje riziko cukrovky a obezity.

Ak sa zle vyspíte, vedzte, že následky pre váš organizmus idú omnoho ďalej, než sú vačky pod očami. Americkí vedci z presláveného centra klinickej medicíny Cedars-Sinai v Los Angeles konštatovali, že nedostatok spánku ovplyvňuje citlivosť na inzulín rovnako ako nezdravá strava. Inzulín je hormón, ktorý udržuje hladinu cukru v krvi. Keď sa telo stáva menej citlivým na inzulín, je nútené ho vyrábať viac, aby udržalo hladinu glykémie na stabilnej úrovni. To môže viesť k vzniku cukrovky druhého typu, ktorá je spojená s vážnymi komplikáciami, vrátane chorôb srdca.

Vedci sa zhodujú v názore, že budúce štúdie budú musieť identifikovať príčiny vzájomného pôsobenia spánku a stravovania. Pre praktických lekárov to znamená, že musia svojim pacientom zdôrazňovať význam spánku. Veľa pacientov si uvedomuje význam vyváženej stravy, ale nemusí mať jasnú predstavu o tom, aký je spánok zásadný pre udržanie rovnováhy v tele.

Početné štúdie preukázali, aká nebezpečná je súvislosť medzi nedostatkom spánku a obezitou. Karine Spiegelová z francúzskeho Národného ústavu zdravia a lekárskeho výskumu INSERM vysvetľuje, ako nedostatok spánku počas dvoch až siedmich dní mení reguláciu chuti a núti nás jesť viac a zle. Klesá hladina leptínu, hormónu, ktorý mozgu signalizuje, že sme sa dostatočne najedli, a naopak rastie hladina ghreíinu, hormónu stimulujúceho hlad.

Iné štúdie ukázali, že ľudia, ktorí málo spia, viac jedia, a to tučné a sladké jedlá. Majú tak zvýšené riziko obezity, a to u mužov o 50 percent a u žien o 34 percent. Aby ste si udržali zdravie a nenarušili rovnováhu tela po niekoľkých nociach bez spánku, venujte pozornosť dostatočnému spánku (minimálne sedem hodín denne) a doprajte si vyváženú stravu a fyzickú aktivitu.