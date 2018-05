Hrôzostrašná reportáž o praktikách liečiteľov: Zázračný liek na rakovinu, ktorému by neuverilo ani malé decko

PRAHA - Nie všetci ľudia veria v modernú medicínu, ktorá zatiaľ nie je všemocná, no každý chorý človek túži po vyliečení sa. Ak majú pacienti dojem, že im už lekári nedokážu pomôcť, utiekajú sa k alternatívnym metódam, za ktorými sa však mnohých prípadoch skrývajú šarlatáni. Tí profitujú zo strachu a bolesti a častokrát iba vytiahnu ľuďom peniaze z vrecka a ich stav iba zhoršia. V českom dokumente Obchod so zdravím sú ukázané praktiky jedného zo zariadení alternatívneho liečiteľstva. Vyslaná "pacientka" skrytou kamerou natočila zábery, ktoré jasne naznačujú, že si treba dobre premyslieť, komu sa zveríte do rúk.

Dokument Obchod so zdravím, ktorý v pondelok večer odvysielala Česká televízia, ukazuje praktiky pražského centra alternatívnej medicíny Aktip zachytené skrytou kamerou. Terapeuti centra radia liečiť rakovinu detoxom alebo nájsť si milenca. Vedúca inštitútu Jarmila Klímová v utorok oznámila, že za metódami kolegov stojí. Na centrum sa sťažovali aj onkologickí pacienti, radilo im nahradiť onkologickú liečbu psychoterapiou a potravinovými doplnkami.

Režisérka dokumentu Šárka Maixnerová spolu s infiltrátorkou Ivanou chcú podľa svojich slov poukázať na to, aby si ľudia dávali ľudia pozor, komu môžu dôverovať. Autorky okrem iného reagovali na množstvo sťažností na praktiky centra a rôzne vyšetrenia vykonávané necertifikovanými prístrojmi. Maixnerová rôznym správam o praktikách v týchto zariadeniach spočiatku veľmi neverila. "Ale keď mi potom infiltrátorka začala nosiť materiál, neverila som vlastným očiam," opísala vznik snímky režisérka.

"Dozvedela som sa, že som anjel, hrozí mi rakovina a mozgová obrna. A psychologička mi ako riešenie ponúkla, nech si nájdem milenca, alebo nech podstúpim detoxikáciu, po ktorej možno rakovinu doslova vykadiť," uviedla herečka Ivana, ktorá so skrytými kamerami ako pacientka centrum navštevovala.

Divné odporúčania

Psychologička Lenka Krutilová, ktorá sa na webe centra hrdí množstvom odborných znalostí, Ivane povedala, že trpí karmickými blokmi. Aj keď sa Ivana sťažovala na chronickú únavu, Krutilová jej začala hovoriť o rakovine. Podľa nej jej niektorí pacienti dokonca povedali, že sa rakoviny zbaviť nechcú, pretože im to veľa vecí dalo. Vrátilo im to rodinu a príbuzní sa o nich zase začali zaujímať.

Lenka Krutilová

"Mám pani, ktorá mala rakovinu štítnej žľazy a mala ísť na operáciu, ale ja som ju prosila, aby ešte nechodila. Nech ešte vydrží, že my to spolu zvládneme. A išla s nami na taký terapeutický výjazd, no a tam prišiel, tam bol jednoducho pán... a pani je teraz bez operácie, bez rakoviny," vysvetľovala psychologička Ivane s tým, čo dokáže taký "megamilenec".

Keď sa Ivana aj naďalej sťažovala na chronickú únavu, odporučila jej Krutilová detox. Jej manžel dokonca vraj takýmto spôsobom "vykadil rakovinu". Nádor údajne poslali na rozbor a bol rakovinový. "Vyzeralo to ako zemiak. Taký patvar, také divné to bolo. Niekomu vypadne taká, napríklad to vyzerá ako klobása. To je veľký problém. To si rýchlo pošlite na rozbor, oni vám do druhého dňa dajú výsledok, čo to bolo. Môžete vykadiť ako vírové záťaže, bakteriálne, naozaj všetko možné," pokračovala Krutilová vo vyratúvaní všemožných účinkov pečeňového detoxu.

Dodala, že jej syn dokonca vykadil "chobotničku", čo vraj na rozbore potvrdili, ako niečo vírusové zapuzdrené. Podľa nej keby tieto veci zostali v tele človeka, tak mu to otrávi krv a napríklad to vedie k leukémii. Keď sa jej Ivana spýtala, kam to má teda poslať na rozbor, odporučila jej Krutilová miestnu hygienickú stanicu, hoci takýto rozbor tkanív vykonáva patológia a vyšetrenie trvá niekoľko dní. Nakoniec Ivane predpísala ajurvédskú 21-dňovú diétu, ktorú má opakovať a potom sa zamerajú zase na jej psychiku. Herečka skonštatovala, že takto by ju mohli liečiť roky a nič by sa nezmenilo.

Veľký biznis

Autori dokumentu si kladú otázku, či sú lekári a psychológovia s akademickými titulmi, ktorí prevádzkujú alternatívnu liečbu v nelekárskych zariadeniach rovnako zodpovední ako tí v ordináciách a nemocniciach. "Získala som pocit, že niektorí zamestnanci spoločnosti Aktip sú cynici, niektorí však naozaj veria, že ľuďom pomáhajú," podotkla Ivana, ktorá za 13 návštev a dve víkendové školenia v Aktipe zaplatila takmer 30-tisíc českých korún (cca 1170 eur).

"Za postojmi a terapeutickými metódami mojich kolegov si stojím, hoci úplne chápem že v podaní tejto relácie sú predostretí ako nevierohodní. Všetky terapeutické a diagnostické metódy uvedené v tomto programe sú medzinárodne certifikované a môžem to doložiť," tvrdí Klímová, ktorá dokument považuje za tendenčný a účelovo spracovaný.

Sťažnosti na metódy

Materiál natočený skrytou kamerou v dokumente komentujú odborní poradcovia, ktorými boli psychiater s nadstavbovou atestáciou zo psychosomatiky Radkin Honzák a onkologička Renata Koževnikovová. Podľa Honzáka nie je centrum zdravotnícke zariadenie, systém označil za "lietadlo", pretože si terapeuti vzájomne preposielajú pacientov.

Na centrum sa podľa členky výboru Českej onkologickej spoločnosti Petry Tesařovej sťažovalo niekoľko pacientiek. Sťažnosti boli na vyšetrovacie metódy a ich výklad. "Ďalšie sťažnosti smerovali na odporúčanie psychoterapických postupov a potravinových doplnkov ako náhrady onkologickej starostlivosti," uviedla Tesařová.

"V detailnejšom rozbore by som mohla namietať vetu po vete, ktoré zazneli v 'odborných' a ďalších sprievodných komentároch a nebolo by zase až tak ťažké odkrývať všetky účelové klamlivé oznámenia, ktorí zazneli," reagovala na dokument Klímová.