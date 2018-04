HANBA ako hrom: Slovenka chodí s držgrošom, jej zážitok valcuje sociálnu sieť

BRATISLAVA - Ona má 28 a on 33. Mladý párik však polarizuje jedna vlastnosť. Zúfalá Slovenka sa v anonymnej skupine na Facebooku ľudí pýta čo si myslia o jej priateľovi, ktorý žgrlí každý cent, a to doslova. Priznala, že napriek tomu, že ho ľúbi, v reštaurácií sa kvôli nemu ide prepadnúť od hanby. Posledný zážitok to potvrdil.

Slovenka (28) ľúbi svojho priateľa takého, aký je. Vie, že je držgroš, a že od neho nikdy nič materiálne nedostala, a ani nedostane. Sama tvrdí, že to jej nevadí. Ale posledná skúsenosť ju naozaj zarazila. „Ženy, to aj váš priateľ je taký držgroš?“ pýta sa v úvode svojho priznania.

Keď si idú spolu niekam sadnúť alebo sa najesť, v platení sa striedajú. Raz pozýva on, raz ona. Zúfalá žena priznala, že pri poslednej návšteve podniku sa zaňho "hanbila ako pes". Po vyúčtovaní mali čašníčke zaplatiť sumu vo výške 14,99 eur. Keďže bol na rade on, žena sa do platby neangažovala. No keď jej priateľ vytiahol 15 eur a čakal s natiahnututou rukou, takmer sa prepadla od hanby. „Minule platil 14,99 eur, dal jej 15 eur a čakal s rukou natiahnutou na ten 1 cent,“ píše v skupine Priznania žien na Facebooku.

Zdôverila sa aj s tým, že keď ho niektorý z jeho kamarátov pozve na narodeninovú oslavu, tak peňaženku necháva doma. Zabávať sa ide s prázdnymi rukami a ani ho nenapadne, že kamarátovi by mohol priniesť nejakú malú pozornosť. „On sa ide doslova najesť a napiť zadarmo. A keď má narodeniny on? Tak zavolá kamošov von, ale doslova von,“ píše žena. Jeho oslava vraj prebieha tak, že každý z partie si prinesie vlastný alkohol s jedlom, a potom motajú sa po uliciach. „A tak "oslavujú", prechádzaním sa po uliciach s fľaškami pod bundou a obloženými bagetami z domu,“ krúti hlavou.

V závere svojho priznania zdôraznila, že pritom sa po finančnej stránke nemá najhoršie. Pracuje, býva u rodičov, a každý člen z jeho rodiny je sám sebe živiteľom. Preto žena nechápe, prečo je taký držgroš.

Ženin príspevok komentovala Janka, ktorá ju utešila tým, že jej kamarátka chodila s ešte väčším držgrošom ako je ten jej. Ten si dokonca zo všetkého odkladal aj pokladničné bloky a výdavky, ku ktorým nemal účet, si zaznamenával do denníka, aby vedel, koľko na ňu míňa. Zasmiala sa, že si zapisoval aj to, koľko dekagramov jej kamarátka zjedla, aby jej to mohol následne vyúčtovať.