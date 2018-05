Zabudnite na telenovely: Najromantickejší Slovák svojím priznaním o milovaní dojal stovky žien

BRATISLAVA - Láskyplné priznanie Slováka na Facebooku primälo k slzám stovky žien. V krátkom príspevku na sociálnej sieti dokázal vyjadriť, ako chápe milovanie so svojou ženou. Predtým, než začnete čítať medzi jeho riadkami, pripravte si vreckovku.

Do anonymnej skupiny Priznania žien bežne prispievajú aj muži. No tento Slovák sa zdôveril tak, že rozplakal stovky žien, ktoré mu adresovali emotívne slová. Mnohé z nich sa nebáli priznať, že popri čítaní jeho príbehu plakali.

Slovák si v úvode sám položil otázku, ktorú mu zrejme pokladajú kamaráti. „Ako často sa miluješ so svojou ženou?“ Na to si odpovedal: „Robím to každý deň.“

„O ktorej?“ pokračoval v tlmočení pýtajúceho sa. „Celý deň,“ odpovedal. Posledná otázka pýtajúceho sa znela: „A to ako?“

Tu začal emotívny príbeh, ktorý chytil ženy za srdcia. V jeho odpovedi stálo, že každý deň.

„Keď vstanem, poprajem jej dobré ráno, pobozkám na čelo, urobím jej kávu, takú, akú má rada. Predtým, ako odídem do práce, nezabudnem jej povedať, ako ju milujem. Vždy, keď si v práci nájdem čas, pošlem jej správu, že na ňu myslím a opýtam sa, ako sa cíti.

Z práce sa ponáhľam domov, aby som ju mohol objať. Vždy, keď mi uvarí jesť, poviem jej, že je moja najobľúbenejšia kuchárka.

Keď príde čas ísť spať, objímem ju, pohladím, pobozkám a poviem, že je ten najlepší človek, akého som kedy v živote spoznal, a že ju milujem,“ vysvetlil.

Romantik srdcom i dušou pokračoval, že takto sa miluje so svojou ženou každý deň.

„Ty si si myslel, že celý deň máme sex?“ opýtal sa spätne fiktívneho kamaráta. „Nie, milovať znamená, že celý čas ukazuješ, že máš v sebe lásku pre toho druhého,“ odpovedal mu.