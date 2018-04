Tajomstvo odhalené: Takto sa pupkatý mladík za rekordne krátky čas zmenil na sexidol

Američan Hunter Hobbs (24) dokázal za tri mesiace schudnúť až 19 kíl. Priznal, že hlavnou príčinou jeho nadbytočných kíl bol nezdravý životný štýl, s ktorým sa rozhodol raz a navždy skoncovať. Hunter svojmu obrovskému úspechu pripisuje predovšetkým vytrvalosť, ktorá ho motivovala.

V prvý deň svojej výzvy vážil 91 kilogramov a ako sám priznal, najviac na sebavedomí mu uberalo jeho brucho. Jeho plán bol v celku jednoduchý. Začal cvičiť a držať prísnu diétu, ktorá pozostávala z "nudnej" stravy.

Jeho časozberné VIDEO obletelo celý svet.

Posilňovňu navštevoval 5 až 6-krát týždenne, pričom každý tréning končil 20-minútovým kardiom. Svoju stravu označil za nudnú, pretože sa skladala len z vajíčok, kuracieho mäsa, ovsených vločiek, šalátu a sladkých zemiakov. Pre jeho telo a organizmus to bol poriadny šok.

Hunter má sedavé zamestnanie v kancelárii a šport mu veľa nehovoril. No v priebehu troch mesiacov dokázal niečo neuveriteľné. Ak by sa každý deň počas svojej premeny neodfotil, ťažko by mu teraz niekto uveril, že to dokázal len za tri mesiace.