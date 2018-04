Ľudia v Belehrade sa pučili od smiechu: Keď im na ulici postavili TOTO, tak mali dosť

Kritici sa pozastavovali nad tým, že na príliš mohutnom podstavci tróni príliš maličká busta, a tak človek bežného vzrastu má šancu zo zeme zahliadnuť len kúsok hlavy vesmírneho hrdinu.

"Jediný spôsob, ako Gagarina uvidieť, je vystreliť sa do neba," napísal srbský server Noizz. "Hoci je to celkom symbolické, zdravým rozumom to nepochopíš," okomentovala pamätník spisovateľka Ivana Stojanovová.

Koliko nenormalan moraš da budeš da projektuješ ovakav spomenik sa postamentom deset puta većim od sićušne glave i koliko nenormalniji da si pa da dopustiš da se to postavi! Spomenik Juriju Gagarinu u Beogradu pic.twitter.com/T7qZasNWzi — Robert Coban (@robert_coban) 8. apríla 2018

Vtipálci zase žartovali, či kozmonautova busta je taká maličká, aby ju vietor neodvial, alebo aby ju nikto neukradol. Alebo či sa v podstavci neskrýva Gagarinova socha v životnej veľkosti. Zaznievala kritika, že taký pomník je nedôstojný prvého človeka vo vesmíre, že ide o škandál a hanbu a že nie je divu, že ho na Gagarinovej ulici postavili pod rúškom noci a bez akejkoľvek slávy.

Momentálne z pamätníka zostal len mohutný sokel so srbským nápisom Jurij Alexejevič Gagarin a pripomienkou Gagarinovho letu z apríla 1961.

"Stretol som sa s predstaviteľmi nadácie bratov Karičovcov (ktorá pomník zaplatila) kvôli Gagarinovmu pomníku, ktorý vyvolal zmiešaný ohlas u verejnosti. Konštatovali sme, že pri projektovaní neboli splnené požiadavky nadácie ako zadávateľa a do schvaľovania podoby pomníka nebolo zapojené ani mesto Belehrad, ani pamiatková správa, ani ministerstvo kultúry," vysvetlil demontáž pamätníka Goran Vesič z belehradskej radnice.