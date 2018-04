FOTO Štyri roky po smrti manželov sa stalo niečo neuveriteľné: DNA dokázalo, že je to pravda

Vpravo a vľavo babky dieťatka, ktorého rodičia zahynuli

PEKING - Náhradnej matke v Číne sa narodilo dieťa štyri roky po tom, čo jeho rodičia zomreli pri dopravnej nehode. O ojedinelom prípade informovala BBC s odkazom na čínske médiá. Zosnulý pár si nechal zmraziť niekoľko embryí, pretože dúfal, že by mohol mať dieťa prostredníctvom umelého oplodnenia. Po nehode sa do prípadu vložili rodičia manželov a začali bojovať za to, aby im bolo dovolené embryá použiť. Právnu bitku nakoniec vyhrali.