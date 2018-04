Inzerát na Ferrari fascinuje ľudí: Kvôli tejto FOTO by sa mal predajca prepadnúť od hanby

LONDÝN - Ponuka na aukčnej stránke eBay na Ferrari šokovala všetkých záujemcov o toto auto. Medzi inzerujúce fotografie sa totiž dostal záber, ktorý mal zrejme zostať v súkromnej zbierke predajcu. V každom prípade práve on pritiahol najväčšiu pozornosť a urobil ponúkanému autu masívnu, i keď možno nechcenú reklamu.

Užívatelia známeho internetového obchodu sa momentálne dobre bavia na fotografii uverejnenej v inzeráte na žlté Ferrari 360 Modena Giallo. Niežeby bolo na tomto športiaku niečo zábavné, dokonca aj jeho cena skôr úsmev zmrazí, ako vytvorí. Stojí totiž 35 300 libier (cca 40-tisíc eur), a to napriek tomu, že už malo desať majiteľov. Dôvod je celkom iný. Pri pohľade na fotku ženy v červenom tričku, ako sa skláňa nad interiérom auta, asi väčšine ľudí napadne tá istá vec - že spolujazdkyňa práve dopriava šoférovi orálny sex.

Informácie o najazdených kilometroch a jazdných vlastnostiach auta, ktoré predáva istý britský pár, vytláča do úzadia práve táto fotka. Všetkých, ktorí si inzerát pozreli, doslova fascinuje. Dôkazom je bohaté a tvorivé komentovanie užívateľov. "Predajca chcel zrejme upozorniť na to, čo všetko sa dá v aute robiť," napísal jeden z nich. "A možno žena iba hľadala zapadnutý mobil," snažil sa vysvetliť zvláštnu polohu blondíny ďalší. Zvedavci, ktorí by radi spoznali tvár dotyčnej ženy, zostali sklamaní. Hoci na ďalšej fotografii je zachytená, ako tankuje, ani tu jej tvár nevidno. Inzerát bol medzičasom zo stránky stiahnutý.