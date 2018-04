Mladík si na prvého apríla nechutne vystrelil zo svojich rodičov: Takmer sa ho kvôli tomu zriekli!

Connor McLaughlin momentálne cestuje po Austrálii a užíva si život. Na prvého apríla dostal nie príliš šťastný nápad, ako si vystreliť zo svojich rodičov. Cez sociálnu sieť im napísal, že sa na veľkonočné sviatky nečakane vráti domov, napriek tomu, že nič podobné neplánoval. Svoje tvrdenie umocnil fotografiou z okna lietadla, za ktorým bol upršaný Manchester. Keďže s mamou a otcom komunikoval cez Facebook, jeho nápad na neplánovaný návrat domov sa páčil viacerým priateľom, ktorých tiež namotal na svoj žart.

"Mama sa ma pýtala, kde som, a tak som stiahol fotku letiska v Manchestri, poslal som ju a pripísal som, že práve čakám na bezpečnostnú kontrolu. O štyridsať minút neskôr som ale na sociálnej sieti zverejnil fotku z pláže Bondi Beach v Sydney s pivom v ruke," vysvetľuje.

I’m going to hell... I’m sorry Mum #AprilFoolsDay pic.twitter.com/n05qoTwe4N