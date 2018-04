Príbeh ako zo známeho filmu: VIDEO Muž nemôže nikam odísť, už päť týždňov trčí na letisku

KUALA LUMPUR - Jeden sýrsky občan trávi už päť týždňov v tranzitnej zóne letiska v malajzijskej metropole Kuala Lumpur, sčasti kvôli vojne v Sýrii. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský server BBC. Do Malajzie ho deportovali v roku 2016 zo Spojených arabských emirátov (SAE), kde mu po prepuknutí vojny v Sýrii prepadlo pracovné vízum. Do Malajzie ho nepustia a pokusy dostať sa do Ekvádoru alebo Kambože boli márne.