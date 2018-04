Motorkár nakrútil VIDEO šialenej vodičky: Mobil na prsiach a ona sa rúti po diaľnici

Obrovskú vlnu znepokojenia vyvolalo video motocyklistu, ktoré natočil na rušnej diaľnici M62. Mullineaux si cestou z práce všimol, že vo vedľajšom aute spokojne sedí mladá žena s mobilom na hrudníku a telefonuje. Vôbec jej nevadil ruch diaľnice a rýchlosť, akou uháňala vo svojej fiatke. Takýto štýl vybavovania si hovorov ešte nikdy nevidel a prekvapilo ho, či je to vôbec možné. "Som si istý, že ak by jej ten telefón spadol, určite by ho hľadala a spôsobila by dopravnú nehodu," okomentoval Brett svoje video. Kameru má údajne stále zapnutú práve kvôli bezpečnosti.

Zábery nezodpovednej vodičky rútiacej sa v strede diaľničného pruhu prijali s nevôľou aj ostatní ľudia. Mnohí nechápu, ako je možné, že napriek zákazu telefonovania je stále veľa šoférov, ktorí to ignorujú. Neodrádza ich ani fakt, že ak ich arogantné konanie odhalia policajti, cena telefonátu sa navýši o 200-librovú pokutu (230 eur). "Nanešťastie ide o každodennú realitu a takíto vodiči si neuvedomujú, že svojou ľahostajnosťou ohrozujú iných," dodal Mullineaux.