Veronika (29) cez Veľkú noc dobodala kamaráta, hrozí jej až 20-ročný trest

ŽILINA - Ženu, ktorá v nedeľu dobodala 25-ročného muža, žilinská polícia obvinila z pokusu o vraždu. Prokurátor podal návrh na jej vzatie do väzby. V prípade dokázania viny jej hrozí 15 až 20 rokov väzenia.

Ako ďalej na tlačovej konferencii uviedol žilinský krajský policajný riaditeľ Aurel Gonščák, v nedeľu večer dostali policajti informáciu zo žilinskej fakultnej nemocnice, že na urgentný príjem prišiel mladý muž s bodnými poraneniami. „Do nemocnice okamžite vyslali policajné hliadky. Zistili, že 25-ročného mladého muža priviezlo pred budovu urgentného príjmu vozidlo Opel Vectra striebornej farby. Stav mladého muža si vyžadoval okamžitý chirurgický zákrok a bol uvedený do umelého spánku. Podľa vyjadrení lekárov si muž zranenia nespôsobil sám. Ešte v nedeľu večer sme stotožnili vozidlo Opel Vectra a zistili jeho osádku. Do 12 hodín od oznámenia skutku sme zadržali podozrivú osobu,“ povedal Gonščák.

Podľa policajnej vyšetrovateľky Hany Kubalovej dobodaný muž a obvinená žena boli kamaráti a pred útokom došlo medzi nimi k hádke. „Obaja boli pod vplyvom psychotropných látok. Podarilo sa nám zistiť, kde asi mohlo dôjsť k spáchaniu tohto skutku. V dome v Dolnom Hričove bola vykonaná obhliadka miesta činu, ktorá nám potvrdila, že skutočne tam došlo k útoku. Na základe toho bolo 29-ročnej Veronike D. vznesené obvinenie z pokusu vraždy,“ uviedla Kubalová.

Polícia podala návrh na vzatie obvinenej do väzby. Prokurátor sa s návrhom stotožnil. „Dôvodom podania návrhu je obava, že obvinená ujde alebo sa bude skrývať, ako aj obava, že dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsila. O návrhu prokurátora bude rozhodovať sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Žilina. V prípade uznania viny hrozí páchateľke trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov,“ dodal prokurátor žilinskej krajskej prokuratúry Milan Cisarik.

Dobodaného muža previezli ešte v nedeľu večer do Univerzitnej nemocnice v Martine. Z umelého spánku sa už prebral, na priebeh útoku si ale podľa policajnej vyšetrovateľky nespomína. Kubalová dodala, že obvinená bodla muža dvakrát do krku a raz do ramena. Spolu s ďalším mužom mu vzápätí poskytli okamžitú pomoc a odviezli ho pred budovu urgentného príjmu v Žiline.