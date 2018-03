Ľudstvu hrozí zánik: Na našu Zem sa rúti obrovský asteroid, vedci hľadajú krízové riešenie

Americká Národná agentúra pre letectvo a vesmír (NASA) informovala o obrovskom asteroide Bennu, ktorý smeruje na našu Zem. Ak sa ho vedcom nepodarí odkloniť z dráhy, o 117 rokov to môže mať apokalyptické následky. Hrozí katastrofický scenár ako z Armagedonu - Zem bude zničená.

Takmer 20-ročný výskum

Vedci o Bennu vedia už od roku 1999, kedy ho prvý raz spozorovali. V súčasnosti je od našej planéty Zem vzdialený približne 84 miliónov kilometrov. Je teda šanca 1:2700, že zasiahne Zem. Ak by asteroid Bennu, ktorý je pol kilometra dlhý a 79 miliónov ton ťažký udrel do Zeme, náraz by sa dal prirovnať k sile výbuchu 80 tisíc atómových bômb. Život by tak úplne zanikol.

Scenár ako z Armagedonu

Vedci z NASA v spolupráci s odborníkmi z Národnej správy jadrovej bezpečnosti (NNSA) po takmer 20 rokoch prišli s riešeniami. Najnovšie vyvíjajú raketu Hammer, ktorá má asteroid zničiť vo vesmíre. Mala by byť deväť metrov dlhá a deväť ton ťažká. Raketu plánujú odpáliť buď priamo do asteroidu alebo na ňu zvažujú umiestniť jadrovú zbraň, ktorou by asteroid odpálili. Je to ako scenár vystrihnutý z filmu Armagedon. „Použitie vesmírnej lode slúžiacej pre kinetický náraz alebo jadrový výbuch sú momentálne jediné dve realistické riešenia,“ uviedol Brent W. Barbee, letecký inžinier NASA.

No v hre je ešte jedno riešenie. Vedec z NASA Michael Moreau navrhol, aby priamo k asteroidu Bennu letela raketa, ktorá by časť z neho natrela tmavou farbou. Tvrdí, že o zvyšok by sa postaralo Slnko. Podľa jeho štúdie by ho slnečné žiarenie dokázalo zohriať natoľko, že by zmenil svoju dráhu a našu Zem by minul.