Až po 500 rokoch si všimli, že obraz Michelangela niečo ukrýva: FOTO autoportrétu majstra

LONDÝN - V Britskom múzeu v Londýne je podľa experta na umenie na portréte slávneho talianskeho renesančného umelca Michelangela šikovne ukrytý jeho autoportrét. Napriek tomu, že kresba je stará takmer päťsto rokov, všimli si ju až teraz. V prípade tohto maliara ide už o druhé šikovné zašifrovanie jeho vlastnej podobizne do svojho diela.

Michelangelova priateľka Vittoria Colonna, ktorej podobizeň umelec stvárnil v roku 1525, má údajne na portréte pred bruchom medzi čiarami zašifrovanú podobizeň samotného majstra. V čase, keď tvoril, katolícka cirkev zakazovala maliarom podpisovať svoje diela, aby to v nich nepodporovalo pýchu. Doktor de Campos z Federálnej univerzity v Porto Alegre uviedol, že v prípade Michelangela nejde o prvý prípad, kedy majster šikovne zapracoval do svojho diela autoportrét. V čase, keď maľoval strop Sixtínskej kaplnky, vložil svoju podobizeň do postavy s kapucňou spoločne s priateľom Giovannim da Pistoia.

"Odborná literatúra považuje túto slávnu karikatúru na strope za jedinú známu podobizeň umelca. Niektorí autori ju preto použili ako nástroj na analýzu jeho pravdepodobných telesných rozmerov a zdravotného stavu v období, keď maľoval strop Sixtínskej kaplnky," uviedol profesor. Predpokladá, že objav skrytej maliarovej podobizne na portréte Vittorie je ďalší a doteraz neznámy Michelangelov podpis. "Autoportrét je veľmi ťažko rozpoznateľný. To je dôvod, prečo bol po celé tie roky tak dobre ukrytý pred očami verejnosti," vysvetľuje de Campos.

Podľa neho mu však nápadne pripomína umelcovu podobizeň zo Sixtínskej kaplnky. "Som si istý, že ak by stáli obe tieto diela vedľa seba, mali by veľa spoločných prvkov." De Campos zvažuje možnosť, že Michelangelo sa pre autoportrét na obraze svojej priateľky rozhodol preto, lebo ho k nej viazalo hlboké priateľstvo. Vymieňali si vraj veľa listov, básní a zdvorilostí. Ich vzťah údajne pretrval až do umelcovej smrti. Všetci obdivovatelia Michelangela, ktorí chcú poprieť jeho sexuálnu orientáciu, používajú práve tieto listy ako dôkaz jeho heterosexuality.