Chcete rýchlo schudnúť? Robíte chybu! Vedci tvrdia, telo sa bude brániť ešte dva roky

Ilustračné foto

PARÍŽ - Všetky diéty pôsobia len krátkodobo. Úbytok váhy dosiahnutý za niekoľko týždňov je priamo úmerný obmedzeniu kalorického príjmu. To je dobrá správa. Tá horšia je tá, že zo stovky osôb, ktoré dodržiavali kaloricky chudobnú diétu, ich 95 percent do dvoch či piatich rokov znovu získa svoju pôvodnú váhu, uvádza neurovedec Michel Desmurget. Prečo taký neúspech? Predovšetkým je to tak kvôli fyziológii, nie kvôli nedostatku vôle. Naše telo nechce chudnúť. Nie je na to naprogramované, píše francúzsky denník Le Figaro.