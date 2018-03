Dana dostala vysoký účet za vodu: Vodárne jej to nevedeli vysvetliť, prišla krutá pomsta na VIDEU

A teraz si to pekne zrátaj!

DELTONA - Žena na Floride sa rozhodla pomstiť vodárenskej spoločnosti za to, že dostala vysoký účet za spotrebu. Myslela si, že ide o omyl, no keď sa ukázalo, že sa žiadna chyba nestala, pocítila obrovskú zlosť a poriadne im to zrátala. A to doslovne.