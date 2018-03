Tieto POTRAVINY nesmiete jesť surové! Ak si ich vložíte do úst, hrozí vám otrava

RÍM - Že sa vajcia jedia tepelne spracované, je všeobecne známe. Ale platí to aj pre mnohé ďalšie potraviny, pretože obsahujú toxické látky, ako napríklad kyanid. Pozor preto na to, čo si vložíte do úst, najmä ak je to surové. Píše o tom taliansky denník Corriere della Sera.

Prvou plodinou, ktorú nikdy nesmieme jesť surovú, sú zemiaky, pretože obsahujú nestráviteľné amidy. Keby ste ich zjedli surové, trpeli by ste nadúvaním a nežiadúcimi tráviacimi účinkami. Ak sú zemiaky dlhší čas skladované v teple a vlhku, vzniká v nich solanín, ktorý môže spôsobiť otravu. "Je to neurotoxická látka obsiahnutá v malom množstve vo všetkých ľuľkovitých rastlinách, ale predovšetkým v naklíčených alebo nazelenalých zemiakoch, preto je potrebné ich dôkladne ošúpať, uvariť a nejesť ich veľa," uvádza Stefano Erzegovesi, expert na psychiatriu a výživu pri Centre pre poruchy príjmu potravy nemocnice Svätého Rafaela.

Maniok je síce veľmi bohatý na vitamíny a minerály, ale táto plodina typická pre Južnú Ameriku v sebe skrýva škodlivú látku v podobe kyanogénnych glykosidov v listoch a koreňoch. Preto musí byť maniok vždy dobre uvarený po tom, čo bol umytý a olúpaný. Podľa Erzegovesiho je dobré túto plodinu nejesť vôbec, pretože to nie je produkt našej krajiny.

Červené fazule sú bohaté na vlákninu antioxidanty a sú považované za zdravú plodinu. To platí ale len v prípade, že sú uvarené po dobu najmenej desať minút. Ak by sme ich zjedli surové, mohol by mať toxín fytohemaglutinín, ktorý obsahujú, ničivé účinky na žalúdok a na črevá a mali by sme príznaky podobajúce sa otrave jedlom.

Špekáčiky určite nepatria medzi zdravé potraviny, ale keď ich jeme surové, môžu byť potenciálne škodlivé. Všetko vyplýva z chybného presvedčenia, že už boli pri výrobe tepelne spracované, a tak môžu byť konzumované bez tepelnej úpravy. Avšak nie je to tak, ich surovou konzumáciou riskujeme otravu listériou - baktériou, ktorá je zničená jedine tepelnou úpravou.

Keď hovoríme o surovom mlieku, máme na mysli to, ktoré prichádza priamo od kravy, ale ktoré je oveľa menej bezpečné než to, ktoré je pasterizované. Tým sa totiž zničia škodlivé baktérie, ako sú escherichia coli a salmonela. Surové mlieko so sebou nesie 150-krát vyššie riziko vzniku chorôb z potravín než ďalšie mliečne výrobky.

Zdá sa byť nemožné, že by výhonky mohli človeku škodiť. Ale ani tie by sme nemali jesť surové. Rastú totiž vo vlhkom a teplom prostredí, a to prispieva k šíreniu baktérií escherichia coli, salmonely a listérie. Preto je vhodné ich poriadne omyť a pred jedlom uvariť. "Doma si však pokojne môžeme naše výhonky pestovať a jesť ich surové," uvádza Erzegovesi.

Horké mandle na rozdiel od sladkých obsahujú nebezpečnú kombináciu kyseliny kyanatej a vody. Našťastie ich stačí povariť, aby sme sa tomuto nebezpečenstvu vyhli. Ak zjeme dve-tri horké mandle, nemusíme sa nijak znepokojovať, pretože smrtiaca dávka je viac než päťdesiat mandlí.

Tepelne spracovať je potrebné aj múku, ktorá môže obsahovať patogénne látky, ako je escherichia coli. "V skutočnosti je výskyt baktérie escherichia coli v dobre skladovanej múke vzácny, ale nebezpečenstvo tkvie v amidoch rezistentných voči tráveniu, ktoré môžu spôsobiť nadúvanie a žalúdočnú nevoľnosť," zdôrazňuje lekár.