Postrach domácností: Vedci zistili, čo robí šváby takými odolnými, prežijú aj apokalypsu?

Shui Zhan z Ústavu fyziológie a ekológie rastlín v Šanghaji hovorí, že americký šváb má jeden z najväčších genómov známych u hmyzu. Jeden z najväčších druhov, ktorý žije v tesnej blízkosti človeka, má rovnaký počet génov ako my, teda celkovo 20-tisíc.

Počas štúdie DNA švábov doktor Zhan u nich objavil gény, ktoré im umožňujú cítiť zápach jedla, najmä pri fermentovaných potravinách. Iný gén kontroluje ich vnútorný detoxifikačný systém, ktorý im umožňuje jesť takmer čokoľvek, napísal The Guardian.

Majú tiež gény na boj proti infekciám, ktoré robia šváby odolné voči špinavým životným podmienkam a ďalšie spôsobujú, že im odtrhnutá končatina opäť narastie.

Vedci sa domnievajú, že tým, že identifikujú gény švábov, budú ich môcť v budúcnosti lepšie kontrolovať. Doktor Zhan však vylúčil akúkoľvek šancu, že by šváby zvládli prežiť jadrový armageddon. "Myslím, že je to nadhodnotené a nikdy to nebolo dokázané," dodal.