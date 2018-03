Chcete na druhých urobiť dobrý dojem? Potom sa tomuto pri rozhovore rozhodne vyhnite

RÍM - Okrem obsahu konverzácie je veľmi dôležité, najmä keď hovoríme s takmer neznámou osobou, aby sme kládli dôraz na to, ako hovoríme. O niekoľkých nepríjemných návykoch, ktorých by sme sa mali vyvarovať, píše taliansky denník Corriere della Sera.

Nebuďme pesimisti

Ak sme pesimistickí, môže nám to uškodiť aj v rozhovore s ostatnými. Ak očakávate, že stretnutie s inými osobami nebude príjemné, pravdepodobne sa budete správať chladne a odmerane. Naopak, ak očakávate rozhovor s osobami, ku ktorým máte kladný vzťah, budete vrelší a konverzácia nepochybne príjemnejšia. Neznamená to potláčať vlastné emócie, ale pristupovať k novým stretnutiam bez zbytočných predsudkov.

Nesnažme sa ovládnuť konverzáciu

Ak s inými osobami hovoríme o sebe, vyvoláva to pocit radosti v našom mozgu, rovnako ako keď jeme to, čo máme radi, alebo keď si zarábame peniaze. Podľa štúdie Harvardovej univerzity je 40 percent našich každodenných prejavov zasvätených interpretáciám o sebe, o tom, čo prežívame a čo si myslíme. Ale pri rozhovore s ostatnými to nemusíte preháňať, aby ste nevyzerali ako narcisti a neboli únavní. Naopak, dobrí poslucháči sú obľúbení.

Neopravujte často svoje náprotivky

Aby sme nadviazali dobrý vzťah s novou osobou, je dôležité umlčať svoje ego a dať druhému najavo, že sme pripravení ho počúvať. Je vhodné neopravovať prípadné chyby v gramatike alebo slovníku. Druhému je potrebné dať najavo, že sme pripravení ho počúvať, nie ho súdiť.

Nehovorme "ty", ale "my"

Ak pri rozhovore používame zámeno "ty", potom sa osoba, s ktorou hovoríme, cíti byť obviňovaná a súdená. Je lepšie používať zámeno "my", ktoré navodzuje pozitívne pocity.

Nehovorte príliš rýchlo

Ak hovoríte príliš rýchlo, môžete sa zdať nervózny, ako keby ste chceli niečo predať. Rozhovor s rýchlo hovoriacou osobou môže byť vyčerpávajúci, pretože je potrebné viac sa sústrediť na každé slovo. Americká štúdia realizovaná na 1380 osobách ukázala, že ideálna rýchlosť konverzácie je zhruba 3,5 slova za sekundu, teda nie príliš rýchla, ale tiež nie pomalá, s príležitostnými prestávkami, aby ste ukázali, že nie ste robot.

Neukončujte oznamovacie vety otáznikom

Sú ľudia, ktorí končia oznamovacie vety zvýšenou intonáciou otázky. Takýto spôsob môže vzbudzovať pocity neistoty. Je lepšie sa mu vyhnúť. Aby ste pôsobili istejšie a autoritatívne, klesajte na konci kľúčovej vety hlasom.

Nerozprávajte príliš hlasno

Zvýšeným hlasom zvyčajne hovoria ľudia, ktorí sú si neistí a necítia sa dobre. Avšak zdravý človek konverzujúci príliš nahlas môže pôsobiť nepríjemne a vyvolávať rozpaky, najmä ak sa nachádza na verejnom mieste. Ak o sebe vieme, že hovoríme príliš hlasno, snažme sa kontrolovať, najmä ak máme pred sebou osobu, ktorú vidíme prvýkrát.