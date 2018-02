Pár si adoptoval z útulku prasiatko na FOTO: Namiesto nového domova ho čakal hrozný osud

"Keď sme sa to dozvedeli, prvou reakciou bol šok. Zlomilo nám to srdce," povedal zamestnanec organizácie proti krutému zaobchádzaniu so zvieratami z provincie Britská Kolumbia (SPCA) Leon Davis televízii CBC. "Ku všetkým zvieratám, ktoré prejdú našou starostlivosťou, si vytvoríme puto."

A pet pig adopted last month was slaughtered by its owner, SPCA says https://t.co/oFsXscgS6I pic.twitter.com/j4vILS9sri — CBC British Columbia (@cbcnewsbc) 24. februára 2018

Prasa Molly bolo jedným z desiatok zvierat svojho druhu, ktoré skončili v starostlivosti útulkov spravovaných touto organizáciou kvôli tomu, že ich pôvodní majitelia týrali. Pár z mesta Duncan si Molly vyhliadol a adoptoval 19. januára. Ošípané sú stále populárnejšími domácimi miláčikmi a aj Molly sa mala stať jedným z nich. Minulý týždeň však organizácia zistila, že ju stretol smutný osud. Noví majitelia ju údajne nedokázali vycvičiť, a tak ju zjedli.

Podľa denníka The Huffington Post organizácia kontaktovala políciu, ktorá konštatovala, že zákon by bol porušený len vtedy, keby zviera zabili nehumánnym spôsobom. To sa však nestalo, a tak pár nebude nijako potrestaný. Mená dvojice sa ocitli na čiernej listine útulkov a zrejme už nebudú môcť adoptovať žiadne zviera.