Historička vraj vie, ako v skutočnosti vyzeral Ježiš Kristus: Zabudnite na doterajšiu podobu!

Podobizeň Ježiša Krista sa stala témou knihy spisovateľky a historičky Joan Taylorovej, ktorá sa špecializuje najmä na problematiku kresťanstva, Biblie a Ježiša Krista. A hoci na nás z historických obrazov či gýčových suvenírov hľadí zarastený muž s vlasmi siahajúcimi po plecia a oblečený v dlhom plášti, v Evanjeliu sa jeho fyzický výzor vôbec nespomína.

Jeho prvé zobrazenia navyše odrážajú nelichotivý postoj ich autorov ku kresťanstvu ako takému. Na grafite z druhého storočia je Kristus vykreslený ako človek s hlavou osla a nápisom "Alexamenos hovorí: Uctievajte Boha!". Jeden z antikresťanských spisovateľov z toho istého obdobia zas tvrdil, že išlo o človeka "malého, škaredého a nevýrazného", čím sa snažil ublížiť jeho duchovnej sláve. Až vo štvrtom storočí dostal Ježiš podobizeň, ako ju pozná celý svet. Za jej vznikom môže byť tzv. "List Lentulus", šatka Veroniky, s ktorou Ježišovi počas Krížovej cesty utierala zranenú tvár, ako aj Turínske plátno.

Ak by bol však za základ jeho podoby považovaný spomínaný List Lentulus, v ktorom údajne rímsky guvernér popísal fyzický zjav Ježiša a list nechal doručiť do rímskeho senátu, ide naozaj o nie veľmi dôveryhodný zdroj. Syn Boží je síce v liste vykreslený presne tak, ako ho poznáme, čiže ako vysoký muž v dlhom plášti s bradou, hnedými vlasmi po ramená a jasnými očami, ale okolo pôvodu samotného listu existuje veľa pochybností. Nijaký rímsky guvernér sa totiž nevolal Lentulus a historici neskôr potvrdili, že pôvod listu ani nesiaha do rímskych čias.

Priamy dôkaz o výzore Ježiša by mohla poskytnúť šatka Veroniky, s ktorou mu utierala krvavú tvár cestou na Golgotu. Na kúsku látky bola údajne dokonale zobrazená, a preto mohla slúžiť ako základ na vytvorenie jeho podobizne, pretože Veronika ju starostlivo uchovala a neskôr doručila pápežovi Klementovi I. Najznámejšou z relikvií spájanou s podobizňou Krista je samozrejme Turínske plátno. Väčšina kresťanov zotrváva vo viere, že plátno po prvý raz vystavené v 14. storočí je presne to, v ktorom bol Ježiš uložený do hrobu. Odmietajú aj výsledky výskumu z roku 1988, z ktorých vyplynulo, že plátno nepochádza z obdobia Ježišovej smrti. Navyše, pri porovnaní obrazov z údajnej šatky Veroniky a Turínskeho plátna bolo zistené, že nejde o črty tváre toho istého človeka.

Taylorová vo svojej knihe konštatuje, že najdôveryhodnejší obraz Krista je možné vytvoriť po preskúmaní archeologických dôkazov o živote v Judsku v prvom storočí nášho letopočtu a o ľuďoch z tohto regiónu. Na základe toho sa dá predpokladať, že Ježiš mohol byť 165 centimetrov vysoký, štíhly a primerane svalnatý. Pravdepodobne mal olivovo-hnedú pokožku, tmavohnedé až čierne vlasy, hnedé oči, krátke vlasy a mohol byť mierne zarastený. Avšak opäť ide iba o dohady.